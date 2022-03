Kim Ha Neul tái xuất đẹp rực rỡ, đối đầu với mẹ Kim Tan (Lee Min Ho) trong phim về các "Chị Đại" giới siêu giàu

Bộ phim Cuộc chiến giày gót nhọn - Kill Hell do Kim Ha Neul, Kim Sung Ryung và Lee Hye Young đóng chính sẽ được phát sóng từ ngày 9/3. Cuộc chiến giày gót nhọn kể về cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thế giới kinh doanh bán hàng tại nhà giữa những người phụ nữ tham vọng và thông minh. Câu chuyện hấp dẫn và nhiệt huyết của ba người phụ nữ xung quanh điều này dự sẽ kích thích sự tò mò của người xem.

Các diễn viên chính của Cuộc chiến giày gót nhọn.

Với sự góp mặt của bộ ba nữ chính quyền lực hàng đầu làng giải trí xứ Kim Chi như "Người đẹp không tuổi" Kim Ha Neul, Hoa hậu Kim Sung Ryung và nữ diễn viên kỳ cựu Lee Hye Young, Cuộc chiến giày gót nhọn - Kill Hell đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng ngay cả trước khi chính thức được "trình làng".

Kim Ha Neul vào vai Woo Hyun, một người dẫn chương trình kênh mua sắm rất thành công trong quá khứ của UNI Home Shopping. Số lượng sản phẩm tiêu thụ trên kênh bán hàng của Woo Hyun nhiều đến mức cô từng được tung hô là người dẫn chương trình xuất sắc nhất tại công ty. Khi chưa kịp ngủ quên trên chiến thắng, một sự cố phát sóng bất ngờ xảy đến khiến tên tuổi của Woo Hyun giảm sút nghiêm trọng và dần rơi vào bế tắc. Để tìm lại ánh hào quang đã mất, Woo Hyun bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến giành ngôi vị đỉnh cao một cách điên cuồng.

Kim Ha Neul.

Kim Sung Ryung vào vai Bae Ok Sun, người dẫn chương trình số 1 tại UNI Home Shopping. Cô là một người phụ nữ thành công đứng ở vạch đích từ khi chào đời. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, kết hôn với một chính trị gia, đạt được đỉnh cao sự nghiệp mà bất cứ ai cũng mong muốn. Ok Sun nổi tiếng là một người dẫn chương trình thời thượng, thân thiện trong mắt đồng nghiệp và khán giả. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Ok Sun sở hữu. Trước khi đóng Cuộc chiến giày gót nhọn, Kim Sung Ryung từng đóng vai mẹ của Kim Tan (Lee Min Ho) trong phim Người thừa kế.

Kim Sung Ryung.

Cuối cùng, người nắm vai trò "Chị Đại" của nhóm là Lee Hye Young trong vai Phó chủ tịch của UNI Home Shopping - Ki Mo Ran. Cô là một người phụ nữ đầy tham vọng đi lên từ con số 0 khiến nhiều người nể phục. Sự nhạy bén, quyết đoán đã đưa Ki Mo Ran từ một nhân viên bình thường đến với vị trí đầy ngưỡng mộ như hiện tại. Chính vì sự thành công này mà Mo Ran luôn cố gắng không để bản thân phạm sai lầm. Bởi vì khi phạm lỗi cũng có nghĩa là quyền lực của cô sẽ lung lay.

Lee Hye Young.

Cũng giống như một số phim về nữ quyền trước đây từng xuất hiện trên màn ảnh Hàn, Cuộc chiến giày gót nhọn xây dựng cốt truyện tiền đề xoay quanh ba người phụ nữ với bối cảnh, cách sống, phương thức làm việc khác nhau nhưng lại chung một tham vọng về địa vị, quyền lực trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến.

