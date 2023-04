Kill Boksoon 'gây bão' Netflix nhưng người khen kẻ chê: Có đáng xem hay không?

Sau thành công với Khóa học yêu cấp tốc, "Ảnh hậu Cannes" tiếp tục cho thấy sức hút và đẳng cấp diễn xuất của mình khi hóa thân thành bà mẹ sát thủ trong Kill Boksoon. Hiện tại, tác phẩm này đang "gây bão" và vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên trong danh sách những phim lẻ được xem nhiều nhất trong ngày trên Netflix Việt Nam.



Dạo quanh các hội nhóm yêu phim, không khó để thấy Kill Boksoon đang được hưởng ứng nhiệt tình. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn tồn tại những nhận xét tiêu cực về nội dung phim. Vậy thì, liệu đây có phải một bộ phim đáng xem hay không?

Bên cạnh những lời khen, Kill Boksoon còn vướng phải những nhận xét trái chiều - nguồn: Netflix

Ý tưởng phim thú vị khi Jeon Do Yeon hóa bà mẹ sát thủ đau đầu vì cô "công chúa nhỏ"

Kill Boksoon kể về Gil Bok Soon, một sát thủ huyền thoại với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối. Đối với cô, việc ám sát mục tiêu là việc dễ dàng, nhưng nuôi con mới là chuyện đau đầu.

Gil Bok Soon có một cô con gái tuổi teen tên Gil Jae Young. Vì công việc bận rộn, cô không có nhiều thời gian dành cho con gái. Để rồi, từ chỗ là một cô bé lúc tíu tít bám lấy mẹ kể hết chuyện này tới chuyện kia, Gil Jae Young dần khép lại cánh cửa lòng mình với mẹ, đến nỗi Gil Bok Soon từng phải than thở rằng: Tại sao mẹ chẳng hiểu gì về con hết vậy?

Với Gil Bok Soon, nhiệm vụ là chuyện dễ còn nuôi con là việc khó - nguồn: Netflix

Đương nhiên với việc lấy đề tài thế giới sát thủ, bên cạnh câu chuyện về quá trình mẹ con Gil Bok Soon mở lòng với nhau, Kill Boksoon còn phải xây dựng cả phần nội dung liên quan tới những "sóng gió trong nghề" mà nhân vật phải đối mặt.

Gil Bok Soon sống trong thế giới sát thủ, nhưng thế giới này cũng có tình yêu. "Trùm cuối" Cha Min Kyu (Sol Kyung Gu) yêu Gil Bok Soon từ cái nhìn đầu tiên, vì thế anh nhiều lần che chở cho cô. Điều này khiến cô em gái Cha Min Hee (Esom) - người vẫn luôn yêu anh trai mình ghen ghét. Về sau, Gil Bok Soon giết chết Cha Min Hee, điều này khiến cô và Cha Min Kyu buộc phải rơi vào thế đối đầu sinh tử.

Dàn cast thực lực diễn hay, loạt cảnh hành động khá ổn

Dàn diễn viên của Kill Boksoon đã làm rất tốt công việc của mình - nguồn: Netflix

Điểm cộng lớn nhất của Kill Boksoon chính là diễn xuất của ba diễn viên chính: Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu cùng với Esom.

Jeon Do Yeon thực sự đã phô diễn một sự lột xác hoàn toàn so với hình tượng "bà mẹ quốc dân" mà cô từng thể hiện trong Khóa học yêu cấp tốc. Ở nhân vật Gil Bok Soon, khán giả thấy được hình ảnh một sát thủ tự tin, giỏi giang nhưng cũng ít nhiều mang lòng trắc ẩn. Đồng thời, đó cũng là một bà mẹ hết sức thương con nhưng lại "trầm cảm" vì không thể hiểu nổi đứa con gái đang ở tuổi dậy thì của mình.

Sol Kyung Gu đương nhiên cũng chẳng gặp chút khó khăn nào khi hóa thân thành lão đại của giới sát thủ. Nam diễn viên thể hiện quá tốt khí chất điềm tĩnh, sự lý trí, máu lạnh, bá đạo của nhân vật Cha Min Kyu.

Nếu được đặt vào một series dài tập thì nhân vật Cha Min Hee sẽ có rất nhiều không gian để phát triển - nguồn: Netflix

Cuối cùng là Esom, tin rằng bất cứ khán giả nào cũng phải dành cho cô sự ngợi khen vì khả năng thể hiện nhân vật bằng ánh mắt. Cái cách nhân vật Cha Min Hee nhìn anh trai của mình, đó là ánh nhìn vừa tình tứ, vừa mang dục vọng chiếm hữu, đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng phá vỡ những rào cản đạo đức truyền thống.

Về những cảnh hành động, phải nói rằng Kill Boksoon đã làm khá ổn khi xây dựng những cảnh đấu tay đôi một cách tương đối lôi cuốn. Ngoài ra, cách "lia máy" trong những phân đoạn này có lẽ cũng sẽ gây được sự thích thú cho nhiều người. Thế nhưng nếu kỳ vọng Kill Boksoon sẽ mang tới những giây phút "đánh đấm" hay đến nghẹt thở, bạn sẽ phải thất vọng.

Cảnh hành động trong Kill Boksoon

Kịch bản Kill Boksoon vẫn còn điểm vô lý, nội dung chưa thực sự "tới"

Kill Boksoon có những điểm sáng, nhưng song song với đó là không ít điểm trừ. Bộ phim tồn tại những chi tiết vô lý, chẳng hạn như việc Gil Bok Soon là sát thủ hàng đầu nhưng lúc đi làm nhiệm vụ lại để chuông điện thoại. Hay như nhân vật Kim Young Ji vốn được nuôi dưỡng để trở thành một sát thủ, nhưng tâm lý của cô lại non nớt như những cô gái mới lớn chưa trải sự đời.

Tác phẩm của đạo diễn Byun Sung Hyun được gắn mác 18+ vì cảnh nóng của Jeon Do Yeon cùng số lượng lớn những pha chém giết máu me. Thế nhưng, điều đó cũng chẳng giúp người xem cảm nhận được một thế giới sát thủ thực sự tàn khốc.

Có lẽ, một phần nguyên nhân dẫn tới việc này là bởi ekip sản xuất cố gắng đưa vào những chi tiết hài hước. Dẫu vậy, nó lại chưa đủ để người xem được cười thoải mái như những phim hành động hài.

Kill Boksoon tồn tại những điểm vô lý trong kịch bản - nguồn: Netflix

Một vấn đề lớn khác mà Kill Boksoon gặp phải là sự lê thê, nhàm chán ở phần giữa. Dài tới 137 phút, thế nhưng thời lượng này lại "vừa thừa, vừa thiếu". Với việc cài cắm quá nhiều thứ, bộ phim trở nên không đủ kịch tính nếu xét theo tiêu chuẩn của một phim hành động.

Nói tóm lại, Kill Boksoon có những điểm đáng khen, nhưng do ôm đồm nhiều nên xét tổng thể, nội dung phim lại không "tới". Nếu là một khán giả dễ tính, chỉ xem vì cảnh hành động còn nội dung thì "hư cấu mà, ảo cũng không sao", bạn có thể sẽ hài lòng với Kill Boksoon. Thế nhưng chắc chắn, bộ phim này "chống chỉ định" cho những ai đang tìm kiếm một tác phẩm thực sự xuất sắc.

Bộ phim Kill Boksoon hiện đang được chiếu trên Netflix.