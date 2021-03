Kiểu tóc giúp che mặt to, hạ gò má cao lại vừa tạo góc nghiêng mềm mại mà nàng nào để cũng xinh xuất sắc

Những nàng mặt bánh bao tròn xoe nhìn rất đáng yêu nhưng ngại một nỗi khuôn mặt lúc nào cũng có cảm giác kém thanh thoát nhẹ nhàng, nhất là với góc nghiêng. Thậm chí nhiều cô nàng có vóc dáng khá gầy nhưng gương mặt lúc nào cũng tròn đầy nên luôn có cảm giác béo tròn hơn hẳn.

Mặt to với nhiều cô nàng là một nhược điểm nhan sắc mà bất kỳ ai cũng muốn giấu đi bằng mọi giá. Cũng may các nàng luôn có những chiêu tạo kiểu tóc để khắc phục nhược điểm khuôn mặt và nay với nàng mặt to các nhà tạo mẫu tóc chỉ đích danh một kiểu tóc mái vừa giúp che mặt to cực hiệu nghiệm vừa tạo góc nghiêng đẹp rụng rời cho các nàng. Đặc biệt nhất là tóc ngắn hay dài, buộc gọn hay để xõa kiểu mái này đều có thể phát huy quyền năng của nó.

Nếu cứ để tóc mái đơn điệu như bình thường bạn sẽ không thể nào che đi gương mặt to tròn của mình, nhưng nếu như bạn thay đổi kiểu tóc mái thì mọi chuyện khác ngay. Phần tóc mái cắt vừa quá hai bên gò má và tạo kiểu cong nhẹ sẽ khéo léo che đi một phần gương mặt giúp mặt to trở nên nhỏ nhắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bạn có thể để kiểu mái dài hai bên mai này với tóc chia ngôi giữa, tóc mái lệch hay tóc lưa thưa nhưng có lọn tóc mai dài quá tai đều được. Nếu không uốn tóc mái, các nàng chỉ cần gài một phần vào tai là tự động lọn tóc sẽ rủ xuống vương lên gương mặt của bạn.

Những cô nàng có sẵn phần mái dài là một lợi thế còn nếu không bạn hãy bắt đầu nuôi tóc mái dài từ bây giờ để tỉa layer nhẹ nhàng, vừa che mặt to vừa tạo góc nghiêng mềm mại cho khuôn mặt.

Kiểu mái này càng xuất sắc hơn khi bạn buộc/ búi gọn mái tóc lại. Phần tóc mái dù là kiểu nào, miễn sao có lọn tóc hai bên mai dài qua tai và cong nhẹ như thế này thì bao nhiêu "góc chết" của gương mặt đều trở nên xinh đẹp có hồn.

Phần má bánh beo được che đi một cách khéo léo chỉ để lộ những đường cong mềm mại nhất trên gương mặt, đó chính là sự vi diệu đến từ kiểu tóc mái cong nhẹ nhàng này.

Nếu sở hữu mái tóc mỏng, bạn cũng không cần lấy phần tóc mái quá nhiều, chỉ vài lọn tóc vương vấn là cũng có thể tạo hiệu ứng thon gọn cho gương mặt rồi.

Cô nàng này sở hữu gương mặt ngắn, mắt hơi lồi có thể là do bị cận phải đeo kính nhiều, nhìn nghiêng càng rõ nhược điểm đôi mắt; nhưng khi chuyển sang kiểu mái cong tự nhiên này thì nhược điểm ấy được che giấu hết.

Nàng tóc ngắn cũng có thể để được kiểu mái mềm mại sang chảnh này, miễn sao bạn cắt lọn tóc hai bên mai layer nhẹ nhàng dài quá tai một chút thôi là hoàn hảo.

Ngay cả khi bạn chỉ để vài lọn tóc mái lơ thơ rủ nhẹ thế này thì với góc nào nhìn bạn cũng xinh xuất sắc luôn.