Kiểu tóc của Song Hye Kyo quá đẹp: Với 3 chiêu này, chị em 30+ không còn sợ già khi để tóc ngôi giữa

Ngay cả khi chưa chính thức lên sóng, công chúng đã ngày đêm mong ngóng phim mới của Song Hye Kyo. Không phải vì nội dung phim hấp dẫn mà vì Song Hye Kyo đã có màn tái xuất với nhan sắc đỉnh cao trong "Now, We Are Breaking Up".

Ngay từ những đoạn trailer đầu tiên của phim, công chúng đã ngỡ ngàng trước nhan sắc không tỳ vết của Song Hye Kyo và thu hút hơn cả là kiểu tóc chia ngôi giữa xoăn buông lơi bồng bềnh của mỹ nhân họ Song.

Nhưng kiểu tóc chia ngôi giữa này rất dễ khiến gương mặt bị già, và không phải ai cũng hợp. Ngắm kiểu tóc của Song Hye Kyo, chị em sẽ tìm ra được 3 điểm mấu chốt để tóc ngôi giữa không bị cộng thêm tuổi và chị em 30+ hoàn toàn có thể chinh phục ngon lành.

1. Phần tóc mái hai bên dài ngang gò má và uốn nhẹ nhàng

Nếu không muốn bị già khi để kiểu tóc này, các nàng nên chú ý đến chiều dài của phần tóc mái. Tóc mái của Song Hye Kyo vừa chạm gò má để làm mềm đường nét khuôn mặt, chưa kể còn có thể thu nhỏ gương mặt to tròn.

2. Tóc uốn xoăn buông lơi nhẹ nhàng

Tóc xoăn lọn to đã không còn hợp mốt, lọn to cũng sẽ vô tình cộng thêm vài tuổi cho bạn. Xu hướng tóc của phái đẹp Hàn hiện giờ là tóc xoăn buông lơi tự nhiên đơn giản chứ không phải uốn xoăn to bản như trước.

Kiểu tóc uốn xoăn mà như không này không tạo cảm giác nặng nề cho mái tóc mà trái lại nhìn rất tự nhiên. Dường như bạn chỉ cần kẹp càng cua là cũng có được độ xoăn nhẹ nhàng như Song Hye Kyo rồi.

3. Không nên để tóc quá dài

Tóc càng dài lại càng mỏng và ẹp xuống da đầu nên các nàng chỉ nên để dài vừa đủ. Song Hye Kyo giữ cho chiều dài tóc vừa qua vai để mái tóc có độ bồng và giúp gương mặt thanh thoát hơn. Bạn cũng khoe được đôi xương quai xanh gợi cảm và phần cổ cao thanh thoát, nhờ vậy mà vóc dáng cũng trở nên thon gọn hơn.

Kiểu tóc của Song Hye Kyo khi không để tóc xõa

Những khi bận rộn với công việc, Song Hye Kyo sẽ buộc gọn mái tóc lên. Ngọc nữ điện ảnh Hàn cũng chỉ cần một chiếc cặp càng cua đơn giản cũng có được mái tóc sang chảnh ngút ngàn.

Song Hye Kyo khoe trọn góc nghiêng đẹp rụng rời ở tuổi 39 với kiểu tóc kẹp càng cua gọn gàng. Phần tóc mái rủ nhẹ càng tăng thêm nét mềm mại yêu kiều cho gương mặt của cô.

Đôi khi Song Hye Kyo sẽ buộc gọn mái tóc lên và đương nhiên không thể thiếu lọn tóc mái vương nhẹ hai bên mai.

Kiểu tóc buộc nửa đầu giúp Song Hye Kyo ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng. Tất cả những cách tạo kiểu của Song Hye Kyo đều rất đơn giản, dễ học theo mà luôn góp phần tô điểm cho nhan sắc của phái đẹp tuổi 30+.