NSƯT Kiều Oanh sinh năm 1974, là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương song Kiều Oanh lại nổi tiếng khi lấn sân sang lĩnh vực hài kịch.

Thời điểm năm 2003, Kiều Oanh đạt đỉnh cao sự nghiệp khi sang Mỹ hoạt động. Giai đoạn này, chị hợp tác với một số nghệ sĩ như Vân Sơn, Chí Tài, Hoài Linh ... tạo ra nhiều vở hài kịch ăn khách. Nhờ thành công cũng như có nhan sắc nổi bật, chị được mệnh danh là "kiều nữ làng hài" của showbiz Việt.

Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Kiều Oanh nhận được nhiều giải thưởng như "Diễn viên trẻ tài năng" ở Liên hoan Sân khấu Toàn quốc 1995, Huy chương vàng ở Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc với vai diễn trong vở Có những tấm lòng . Nữ nghệ sĩ cũng nhận giải Cù Nèo Vàng năm 2010 ở hạng mục "Diễn viên hài xuất sắc".

NSƯT Kiều Oanh được mệnh danh là "kiều nữ làng hài".

Sau nhiều năm ngừng đóng phim, Kiều Oanh tái xuất màn ảnh rộng với dự án Bẫy tiền. Sự trở lại nữ danh hài thu hút sự chú ý. Nữ nghệ sĩ nói chị có vai diễn khác biệt so với trước đây, tự nhận bản thân là nhân tố bất ngờ trong phim.

Trước câu hỏi so sánh về những người đồng nghiệp cùng thời thành công ở mảng điện ảnh, Kiều Oanh thẳng thắn thừa nhận bản thân chỉ là "tân binh".

"Với sự phát triển của điện ảnh như bây giờ, tôi thấy mình chỉ là 'tân binh có thâm niên' trong nghề. Tôi tin vào cái duyên trong nghề và luôn kỹ lưỡng với mỗi vai diễn”, danh hài nói.

Chia sẻ thêm về dự án Bẫy tiền với nội dung phản ánh nạn lừa đảo qua điện thoại, Kiều Oanh thừa nhận chị từng là nạn nhân, bị lừa đến 4 lần qua điện thoại. "Tôi từng bị shipper 'diễn kịch' lừa nên không mở gói hàng kiểm tra. Kết quả thay vì nhận được phụ kiện điện thoại trị giá 400 ngàn đồng thì gói hàng chỉ là 2 cục gạch" , chị kể.

"Kiều nữ làng hài" nói dù đã cảnh giác hơn rất nhiều nhưng những chiêu trò ngày càng tinh vi vẫn khiến chị đôi lúc hoang mang.

NSƯT Kiều Oanh trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Kiều Oanh có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi 51, nữ nghệ sĩ được khen ngợi nhan sắc mặn mà, không kém cạnh thời son rỗi.

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, chị tìm được tình yêu mới bên người chồng hiện tại là NSƯT Hoàng Nhất. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc và trân quý sự đồng hành của chồng trong việc chăm sóc các con. Ông xã cũng là hậu phương vững chắc giúp Kiều Oanh yên tâm để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.