Kiểu áo ''ruột'' của các 'nữ hoàng công sở' màn ảnh Hàn: Phom dáng đơn giản, phối với chân váy hay quần đều cực xinh

Thời trang công sở trong phim Hàn quả thực là muôn màu muôn vẻ. Có rất nhiều các phong cách được lựa chọn và lăng xê nhiệt tình, một trong số đó là công thức mix&match những chiếc áo sơ mi cổ nơ thanh lịch. Đây cũng chính là item có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trong các bộ phim đình đám xứ Kim Chi. Dù nhân vật mà các sao nữ đảm nhận có cá tính hoặc theo đuổi phong cách nào đi nữa thì nhất định phải có ít nhất 1 chiếc áo sơ mi cổ nơ. Cùng điểm qua một vài cách phối đồ với kiểu áo công sở quen mặt này của các mỹ nhân công sở nổi tiếng nhé.



Nhắc đến phong cách thời trang công sở, không thể không kể đến những mẫu chân váy zip. Nếu phối áo sơ mi thông thường với kiểu váy này giúp chị em trông lịch sự và chỉn chu hơn, thì khi kết hợp với áo sơ mi cổ nơ càng làm tôn lên nét nữ tính, mềm mại và siêu cấp tinh tế. Cách phối đồ này được Park Min Young, Son Ye Jin và Suzy cực kỳ mê mệt, cứ diện lên người là ''auto'' ghi điểm.

Với kiểu dáng mềm mại, áo sơ mi cổ nơ sẽ giúp phong cách đi làm của chị em trở nên nhẹ nhàng và thướt tha hơn. Chính vì vậy, những cô nàng theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, phóng khoáng hãy mạnh dạn phối kiểu áo này với chiếc quần vải ống rộng trong tủ để làm mới hình ảnh của mình mỗi ngày.

Những chiếc nơ nhỏ được thiết kế ở phần cổ áo không chỉ có tác dụng là điểm nhấn mà còn có thể trở thành món phụ kiện giúp trang phục của bạn thêm phần sống động và đẹp mắt. Công dụng của chiếc nơ áo sẽ được phát huy triệt để khi được mix với những mẫu áo dạ tweed cổ tròn hoặc cổ bẻ truyền thống. Màn kết hợp ăn ý này sẽ thăng hạng phong cách của bạn, tạo lập vẻ ngoài sang trọng và quý phái.

Bạn cũng có thể biến tấu set blazer phóng khoáng của mình với chiếc áo sơ mi cổ nơ duyên dáng. Cô nàng Oh Soo Ah (do Know Nara thù vai) trong Itaewon Class cũng áp dụng cách mix&match này cho outfit đi làm hàng ngày.

Gợi ý shopping: