Kiểu ăn sáng giúp giảm cân nhanh hơn, đáng tiếc nhiều chị em không biết mà làm theo

Các chuyên gia dinh dưỡng vẫn thường nói với bạn rằng, bữa sáng lành mạnh chính là chìa khoá để bắt đầu ngày mới. Theo Webmd, ăn sáng đúng cách giúp bạn có được sức khoẻ và thân hình như mong ước. Muốn vậy, việc lựa chọn ăn gì vào bữa sáng đóng vai trò quan trọng hàng đầu.



Thực phẩm để ăn sáng cần đáp ứng vai trò cung cấp năng lượng, đồng thời giúp bạn kiểm soát cân nặng, đốt cháy mỡ thừa. Thế nhưng, do thói quen từ lâu rất khó bỏ, chị em đa số lựa chọn một kiểu ăn sáng kém lành mạnh.

HLV Lê Bá Duy Phong giải thích, khi ngủ dậy, mức insulin trong cơ thể bạn đang thấp, hormone HGH (hỗ trợ đốt mỡ) đang cao nên đây là thời điểm lý tưởng cho cơ thể bạn để đốt mỡ. Việc hạn chế tinh bột hấp thu nhanh (có trong cơm, bánh mì, bún, bánh ngọt...) ngay khi ngủ dậy không những giúp cơ thể bạn trong trạng thái đốt mỡ liên tục mà còn giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tăng độ tập trung.

Nhóm thực phẩm chứa tinh bột hấp thu nhanh như cơm, bánh mì, bún, bánh ngọt… là nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao, có nghĩa là nó sẽ nhanh chóng hấp thu vào cơ thể, đẩy lượng đường trong máu lên cao nhưng cũng sẽ giảm đi nhanh chóng.

2 lưu ý ăn sáng giúp chị em giảm cân nhanh hơn

1. Không ăn đồ ngọt

Sáng sớm ăn một miếng bánh muffin trái cây với ly cà phê thật không tệ. Tuy nhiên, lượng đường có trong đó nhiều hơn nhu cầu của cơ thể bạn trong cả một ngày. Do đó sẽ không tốt lắm cho hệ tim mạch. Theo Tổ chức Tim mạch Mỹ, nữ giới nên chỉ tiêu thụ khoảng 24g đường trong một ngày (khoảng chừng 5 muỗng cà phê).

Nếu bạn vẫn muốn có một bữa sáng ngọt ngào, hãy thay đổi bằng cách dùng một miếng nhỏ sô cô la đen và ăn cùng với cháo yến mạch. Bạn có thể bổ sung sinh tố, hoặc ăn trái cây trộn sữa chua và cháo yến mạch...

Bạn cũng có thể ăn bánh mỳ với một ít quả bơ nghiền, sau đó tráng miệng bằng một miếng táo hoặc lê... Những cách lựa chọn này giúp bạn có được bữa sáng vừa lành mạnh vừa ngọt ngào như mình muốn.

2. Ăn đủ rau

Viện Dinh dưỡng Quốc gia ghi nhận trong thời gian gần đây, mỗi người Việt chỉ ăn khoảng 200g rau xanh một ngày, giảm so với vài chục năm trước và chỉ đạt một nửa so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) (khoảng 400g mỗi ngày).

Hơn một nửa dân số Việt Nam trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến cáo. Đặc biệt, nam giới lại càng lười ăn rau xanh hơn nữ giới, với 61,3% nam giới và 51,4% nữ giới chưa ăn đủ lượng rau xanh so với khuyến cáo.

TS Từ Ngữ (Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam) khuyên, bữa sáng của người Việt nên bổ sung thêm nhiều rau xanh. Món ăn rẻ tiền này có vai trò cực quan trọng. Bởi lẽ, bạn ăn gì vào bữa sáng mà có thêm nhiều rau xanh cũng giúp no lâu hơn. Từ đó giảm cân hiệu quả hơn.

Chuyên gia nhận định, rau chứa ít calo nhưng lại có hàm lượng chất xơ cao. Vì vậy, chúng sẽ giúp bạn no mà không cần bổ sung quá nhiều calo vào chế độ ăn uống. Chúng cũng chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn (như vitamin C hoặc kali).

Việc ăn ít rau không chỉ ảnh hưởng đến việc duy trì vóc dáng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều bệnh tật. Do đó, lời khuyên cho bạn là hãy tăng cường ăn rau xanh, củ quả ngay bữa đầu tiên trong ngày để vừa giảm cân nhanh vừa phòng tránh bệnh tật.