Kiệt sức sau nhiều ngày đi cứu trợ, Thủy Tiên để lộ việc không hề biết bơi nhưng vẫn quyết tâm đến vùng lũ

Trên trang cá nhân mới đây, Thủy Tiên đã có những tâm sự sau vài ngày đi vào vùng lũ để cứu trợ bà con miền Trung đang gặp khó khăn vì cảnh ngập lụt. Đặc biệt, Thủy Tiên cũng cập nhật số tiền hiện tại của các mạnh thường quân gửi vào tài khoản đã lên tới con số 40 tỷ đồng sau 3 ngày vận động.

Thủy Tiên cho hay, một số người trong đoàn đã phong cho cô danh hiệu là "thần nước". Tuy nhiên, Thủy Tiên lại tự nhận, bản thân không phải "thần nước" gì cả. "Bạn sinh viên đi chung với mình bảo người ta gọi chị làm Thần Nước... 'Ủa em, có thần nước nào mà không biết bơi như chị không?'. Xong trợ lý hỏi 'ủa không biết bơi sao chị dám đi lũ lụt gan vậy?'. Mình nói 'chị bơi ngửa hồ bơi được'", Thủy Tiên chia sẻ.

Chia sẻ mới nhất của Thủy Tiên về hành trình cứu trợ bà con miền Trung.

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng chia sẻ về việc, sau 2 ngày lội vào vùng lũ, cơ thể của cô đã dần kiệt sức: "Nhưng lội nước 2 ngày trước mình có bị nhiễm lạnh 1 xíu nên đòi chích C trước khi đi, bác sĩ đến khám xong bảo cho mình thuốc thần kinh là được rồi, không cần chích C. Lúc đó mình tức mình đòi chích C và nghĩ nếu không chích mình sẽ đi ra nhà thuốc mua thuốc tự chích xong đi tiếp, may quá... năn nỉ xong thần y cũng chích thuốc cho thần nước".

Thủy Tiên phải nhờ bác sĩ tới tiêm thuốc sau nhiều ngày lội trong vùng lũ.

Thủy Tiên còn hài hước nói, trong đời chưa bao giờ gặp được bác sĩ nào hay như vậy. "Làm sao chỉ khám và hỏi 3 câu là biết mình bị thần kinh? Bác sĩ là thần y chăng? Đúng là cũng có tí thần kinh thiệt mới lì dữ vậy nghe tin sắp bão mà vẫn quyết đi luôn còn rủ trợ lý đi chung, nó cũng về lén gom đồ trong 1 tiếng đồng hồ trốn nội nội nó đi... Xong nội nội nó chửi ầm đòi xin số điện thoại của mình để chửi mình dụ dỗ nữa", Thủy Tiên nói.

Đặc biệt, Thủy Tiên còn chia sẻ việc được Công Vinh gọi điện thoại dụ dỗ để về nhà. Theo Thủy Tiên, ông xã dụ cô bằng việc nói chưng yến rồi nấu cháo cho cô rồi. "Mẹ đặt vé tối nay về gấp đi rồi mấy bữa nữa ba đi cùng mẹ ra... nay bão rồi. Gạo chiều nay nó hỏi ba 'ủa mẹ đi đâu lâu vậy con nhớ... kêu mẹ về liền đi', xong ba mở clip cho nó coi... Nó thấy clip mẹ xong nó oà khóc nức nở nói gào lên 'ba ơi con không muốn mẹ chết đâu'. Xong ba nói... không mẹ đi giúp các ông bà cô chú rồi về", Thủy Tiên chia sẻ câu chuyện với ông xã.