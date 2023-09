Kiên trì uống nước gừng liên tục suốt 1 tuần, cô gái nhận được kết quả đầy bất ngờ

Kiên trì uống nước gừng 1 tuần cô gái nhận kết quả bất ngờ

Diana Buntajova cho biết cô có khả năng miễn dịch kém từ hồi còn đi học. Bạn của cô đã khuyên cô thử sử dụng nước gừng tuy nhiên cô nghĩ nó không cần thiết nên chưa từng thử qua.

Tuy nhiên, tháng 9 năm nay, vì muốn tăng cường khả năng miễn dịch của bản thân, phòng ngừa cúm và cảm lạnh nên Diana đã thử sử dụng nước gừng trong 1 tuần liền.

Trước khi bắt đầu uống nước gừng, Diana cũng đã trò chuyện với chuyên gia y tế Justin Gasparovic để tìm hiểu về các lợi ích của nước gừng.

Chuyên gia Gasparovic cho biết thành phần chính trong gừng là các chất chống oxy hóa có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn. Điều này giúp tăng cường khả năng miễn dịch và có lợi cho hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu gần đây từ tạp chí Molecules cũng cho thấy rằng gingerol - hợp chất trong gừng - có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chữa bệnh hiệu quả.

Trên thực tế, một bản đánh giá dựa trên 9 nghiên cứu khác nhau về gừng cho thấy sử dụng 1-3g gừng mỗi ngày trong 12 tuần làm giảm mức độ protein phản ứng C (CRP) trong cơ thể - một dấu hiệu của tình trạng viêm.

Chuyên gia Gasparovic nói: “Những lát gừng có thể là 'đồng minh' của cơ thể giúp củng cố hệ miễn dịch bằng cách giảm tình trạng viêm mạn tính. Uống nước gừng có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể giúp chống lại các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng và bệnh tật theo mùa”.

Ảnh minh họa: Nước gừng có thể giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

Diana cho biết bản thân đã uống một chai nước gừng nhỏ sau bữa ăn trưa trong suốt 7 ngày liên tiếp và sau đó cô đã khá bất ngờ với công dụng đáng ngạc nhiên từ loại nước này.

Vào ngày thứ tư sau khi uống nước gừng, Diana vô tình bị cảm lạnh. Cô chia sẻ: “Mặc dù cơ thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhưng sau khi uống nước gừng vào bữa trưa, sự ấm áp kỳ lạ bắt đầu lan rộng trong cơ thể tôi vào buổi chiều.

Đến tối, cổ họng của tôi bắt đầu ngứa ran và tôi quyết định đi ngủ với tâm trạng chán nản, chờ đợi bệnh trở nặng hơn khi thức dậy vào sáng hôm sau ”.

Ngày hôm sau, cơn đau đầu đánh thức Diana thức dậy nhưng thật ngạc nhiên, cơn cảm lạnh của cô đã đỡ hơn đôi chút.

Diana cho biết sức khỏe của cô vốn yếu do mắc bệnh di truyền từ mẹ là bệnh Celiac (bệnh không dung nạp Gluten do cơ thể bị dị ứng với các thực phẩm có chứa Gluten) và bệnh thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh). Các bệnh lý này cũng góp phần khiến hệ thống miễn dịch của tôi trở nên yếu đi.

Do đó, ngay cả những căn bệnh nhẹ như cảm lạnh cũng thường khiến tôi mệt mỏi nằm yên một chỗ trong khoảng 2 tuần, nhưng lần này thì không.

“Ngày thứ 5 khi uống nước gừng, các triệu chứng cảm lạnh của tôi bắt đầu thuyên giảm, cảm giác nghẹt mũi ngay lập tức giảm bớt trong vài phút nhờ uống nước gừng”, Diana chia sẻ.

Sau khi kết thúc 1 tuần uống nước gừng, Diana cũng đã khỏi cảm lạnh. Diana nói: “Tôi thức dậy với cảm giác hoàn toàn ổn và tôi nhận ra rằng đây là lần mắc cảm lạnh nhẹ nhàng nhất mà tôi từng trải qua”.

Một lợi ích khác mà Diana nhận thấy trong suốt 1 tuần uống nước gừng là mức năng lượng của cô tăng vọt ngay lập tức sau khi uống nước gừng. Cô cảm thấy cơ thể tỉnh táo hơn, tập trung hơn dù không sử dụng bất kỳ loại đồ uống chứa caffeine nào.

Theo chuyên gia Gasparovic, lợi ích này có thể đến từ các chất chống oxy hóa dồi dào có trong gừng và khả năng tăng lưu lượng máu đến não của gừng.

Diana cho biết nước gừng giúp cô vượt qua bệnh cảm lạnh một cách nhẹ nhàng và giúp tăng mức năng lượng của cơ thể, loại bỏ sự uể oải nên cô sẽ tiếp tục cân nhắc đến việc sử dụng nước gừng thường xuyên hơn.

Ảnh minh họa: Diana cho biết cô sẽ tiếp tục cân nhắc đến việc sử dụng nước gừng thường xuyên hơn.

Một số lợi ích khác của gừng và nước gừng

Ngoài các lợi ích mà Diana trực tiếp trải nghiệm sau khi uống nước gừng trong 1 tuần. Gừng và nước gừng cũng có thể mang đến một số lợi ích khác cho cơ thể, chẳng hạn như:

- Chống buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa: Một số chuyên gia cho rằng gingerol trong gừng có thể giúp giảm buồn nôn do mang thai, hoặc buồn nôn do bị say tàu, xe.

- Hạ huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ gừng với liều lượng 2–6 gam hàng ngày có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch. Thêm gừng vào chế độ ăn uống có thể giúp hạ huyết áp; giúp ngăn ngừa các cơn đau tim; giúp giảm cholesterol và phòng ngừa hình thành cục máu đông; cải thiện lưu thông máu.

- Kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu: Nghiên cứu cho thấy rằng gừng có thể giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể bằng cách tăng sinh nhiệt của cơ thể giúp đốt cháy chất béo; tăng cường phân hủy chất béo; ức chế lưu trữ chất béo; ức chế quá trình hấp thu chất béo và giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Ngoài ra, gừng có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì bằng cách giảm mức insulin lúc đói, giảm huyết sắc tố A1C (Hemoglobin A1C là dấu hiệu cho biết lượng đường trong máu trong 2-3 tháng) và giảm chất béo trung tính.