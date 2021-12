Kiên trì uống loại sinh tố này hàng ngày, sau 2 tuần đảm bảo da trắng bật tone và cân nặng cũng giảm!

Một vài công dụng của sinh tố cam, táo mà có thể bạn chưa biết

Cam là loại trái cây rất giàu chất dinh dưỡng. Đặc biệt ở cam có nguồn vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa. Các chất anti-oxidant trong quả cam có tác dụng giúp làn da tránh khỏi sự hư hại từ các gốc tự do để hạn chế và ngăn chặn quá trình lão hóa. Cam chứa nhiều vitamin C nên có tác dụng hỗ trợ quá trình giảm cân và dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, chất poliphenol có trong quả cam còn có thể duy trì độ ẩm và lượng nước trong cơ thể làm dạ dày bạn cảm thấy no hơn.

Táo chứa nhiều chất xơ Pectin - thành phần có công dụng điều hòa nhu động ruột. Từ đó, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm mức cholesterol, giảm cân, duy trì lượng glucose ổn định trong máu. Không chỉ vậy, chất polyphenol có trong các loại táo còn đóng vai trò là chất chống oxy hóa tuyệt vời, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các phân tử gốc tự do.



Chính vì vậy, uống sinh tố cam táo hàng ngày và kết hợp cùng một chế độ ăn uống - tập luyện hợp lý sẽ giúp chị em nhanh chóng có được vóc dáng và làn da đẹp như ý.