Kiểm tra vũ trường Ferso ở TP.HCM phát hiện gần 100 “dân chơi” dương tính ma túy

Ngày 13/2, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với 78 “dân chơi” gồm cả nam và nữ dương tính với chất ma tuý ở quán Bar Vũ Trường Ferso trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 1h cùng ngày, hàng chục trinh sát Công an quận 3 bao vây quán Bar Vũ Trường Ferso ở đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra bên trong quán có gần 300 “dân chơi” đang hò hét theo điệu nhạc cực lớn của quán. Thấy bóng dáng công an, hàng trăm “dân chơi” như ong vỡ tổ bỏ chạy tán loạn nhưng bị trinh sát chặn lại.

Nhiều “dân chơi” tìm cách phi tang viên nén màu hồng, đỏ,… nghi là ma tuý tổng hợp xuống sàn, ghế, bàn.

Nhóm "dân chơi" bị bắt quả tang tại trận.

Qua kiểm tra, công an đưa 239 “dân chơi” không giấy tờ, nghi sử dụng ma tuý về trụ sở. Qua kiểm tra phát hiện gần 100 “dân chơi” dương tính với chất ma tuý.

Bên cạnh đó, công an cũng lập biên bản xử phạt với quán Bar Vũ Trường Perso với các lỗi như: hoạt động quá giờ, bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn…

Công an quận 3 cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, đơn vị chủ động, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các loại hình tội phạm tiền ẩn trên địa bàn.

Đơn vị kiểm soát, quản lý chặt các loại đối tượng trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản nơi công cộng; triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, tổ chức đánh bạc; hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Công an quận 3 tập trung kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Nhất là chung cư, hộ cho thuê phòng để phát hiện đối tượng phạm tội ẩn nấp, vi phạm các quy định về lưu trú; các trường hợp tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tuyên truyền, vận động người dân đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện và tố giác đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội cho công an…

Chính vì thế, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 địa bàn quận 3, công an đã đảm bảo giữ gìn được an ninh trật tự trên địa bàn giúp người dân có 1 cái tết an lành.

