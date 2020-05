Kiểm tra Văn nhưng lại thích chêm tiếng Anh, nam sinh bị cô giáo "bật lại" một tràng, nhìn lời phê mà toát mồ hôi hột

Trong thời buổi hội nhập quốc tế như hiện nay, ai cũng ý thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh. Vậy nên, rất nhiều người có thể giao tiếp thành thạo, nói tiếng Anh như gió. Điều này là rất tốt. Tuy nhiên, đôi khi vì quen tay/miệng, không ít bạn trẻ lại nói chuyện kiểu nửa Anh, nửa Việt.

Thậm chí, mới đây một cậu nam sinh trong bài kiểm tra môn Văn vẫn quen tay chêm vài từ ngoại ngữ vào. Tuy nhiên, cách xử lý của giáo viên bộ môn khi chấm bài mới khiến ai nấy thích thú.

Cụ thể, hình ảnh bài kiểm tra được tài khoản facebook N.Đ.V.P đăng tải lên một group chuyên bàn chuyện học đường, chú thích: "Khi bạn học ngữ Văn mà lại chơi tiếng Anh và cái kết. P/s: Chuyện có thật nha, cô lớp tui vui tính thật á".

Theo đó, bài kiểm tra môn Văn có yêu cầu nêu ý nghĩa hình ảnh tiếng sáo trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài. Cậu nam sinh này cũng thông minh, sáng dạ, nắm được ý chính và viết phân tích khá tốt. Tuy nhiên, thay vì viết vợ chồng A Phủ thì cậu chàng lại có một phen sáng tạo không đúng chỗ: "Couple AFu" (cặp đôi/vợ chồng AFu).

Tuy nhiên, lời phê của cô giáo bộ môn mới đầy hài hước. Thấy học sinh ti toe khoe tí tài lẻ ngoại ngữ, giáo viên liền phê 1 tràng dài toàn tiếng Anh: "A very nice couple but "Couple AFu" is not the real name of this short story! So, don't write like that any more, please! Do you understand?".

Với cách đáp trả của cô giáo có lẽ cậu nam sinh này từ nay về sau sẽ không dám chêm tiếng Anh vô tội vạ nữa.

Dân mạng thì thích thú với hình ảnh này, like, thả cảm xúc "ha ha" điên đảo. Chỉ sau ít giờ bài đăng đã thu hút hơn 25k lượt yêu thích, hàng ngàn bình luận:

- Khi bạn thích thể hiện "cool ngầu" nhưng nào ngờ cô giáo của bạn còn đỉnh hơn.

- Khi bạn đam mê tiếng Anh nhưng do cuộc đời đưa đẩy lại phải dạy Văn.

- Nào, nhắm có "chơi" lại cô được không? Đọc lời phê mà hết hồn đi ấy chứ.

- Tưởng cô chuyên Văn thôi hả, cô còn chuyên cả Anh đây này!

Trước đó, trên MXH cũng xuất hiện nhiều lời phê hài hước không kém phần bá đạo của thầy cô khiến ai nấy thích thú.

Nữ sinh này cả gan chê cô béo và lời đáp trả cực "gắt" của cô giáo. Hình ảnh này từng gây "bão" trên MXH với hơn 35 nghìn lượt like, 603 bình luận và 694 lượt chia sẻ.

Còn đây là tuyển tập những lời phê "chất như nước cất" của thầy giáo dạy Lý của trường THPT Lục Nam, Bắc Giang.

Thầy giáo nghiêm khắc nhắc nhở nhưng vẫn phải theo ngôn ngữ thật "teen": "Toang rồi Thông ạ".

Min với Max cũng nhầm được thì khả năng tiếng Anh của học sinh này đúng là đáng quan ngại!

Khi chứng kiến bài kiểm tra toàn gạch xóa, chữ viết thì nguệch ngoạc của 1 nữ sinh đã phải thốt lên: "Thầy tưởng các bạn nữ viết chữ đẹp và sạch sẽ hơn các bạn nam?".

Mặc dù chỉ là lời phê ngăn ngắn nhưng cũng đủ thấy thầy cô không hề nghiêm khắc mà vẫn hài hước, gần gũi với học trò vô cùng!