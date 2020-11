Kiểm tra hành lý, nhân viên sân bay choáng váng nhìn thấy nguyên hình người và những thứ không tưởng từng được phát hiện trong vali hành khách

Việc kiểm soát an ninh sân bay lâu nay vẫn được thắt chặt nghiêm ngặt với quy trình được thiết lập chỉn chu để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và cả chuyến bay. Vậy mà nhiều người vẫn tự tin rằng mình có thể qua mắt được bộ phận kiểm tra, thế nên mới có chuyện an ninh sân bay không ít lần phát hiện ra những thứ "cực dị" trong hành lý của hành khách.

Cậu bé 8 tuổi

Ngày 7/5/2015, bộ phận an ninh sân bay đã phát hiện một bé trai 8 tuổi người Bờ Biển Ngà đã bị nhồi ở tư thế ngồi vào trong một chiếc vali để vận chuyển từ Morocco sang Ceuta - thành phố nằm trên lãnh thổ Morocco nhưng lại là lãnh địa thuộc Tây Ban Nha.

Cậu bé tên Abou được tìm thấy trong vali của một cô gái 19 tuổi. Khi mở chiếc vali, người ta tìm thấy cậu bé trong tình trạng khá tệ. Cậu bé được xác định đến từ Bờ Biển Ngà và đã được giao cho chính quyền thành phố Ceuta chăm sóc và giải quyết các vấn đề pháp lý.

Năm 2007, một người đàn ông Hàn Quốc đem theo một vali, trong đó chứa đầy những chai lọ có chứa rắn độc

Những con rắn độc đã chết được đưa lên máy bay.

Một thợ lặn tình cờ tìm thấy một viên đạn đại bác cũ trong khi khám phá một con tàu đắm từ thế kỷ 18 và quyết định mang về nhà. Nhân viên an ninh sân bay xác định đây là vật nguy hiểm và có thể gây nổ nên họ phải sơ tán khoảng 300 hành khách để đảm bảo an toàn

Ngây thơ quá hóa tội!

Điều này đã xảy ra vào năm 2014 ở Trung Quốc. An ninh sân bay nhận thấy điều kỳ lạ khi một máy dò kim loại phát hiện người đàn ông có 94 chiếc iPhone đeo trên người và đang có ý định bán những thiết bị này với giá cao

Chỗ iPhone này mà buôn lậu trót lọt là sắm được cái áo giáp thật ngay.

200 con nhện độc được đóng gói cẩn thận đã bị kiểm soát an ninh sân bay Amsterdam, Hà Lan phát hiện trong hành lý của một cặp vợ chồng người Đức khi họ trở về từ Nam Phi

Giống nhện Tarantula cực độc bị giữ lại ở cửa an ninh.

24 thỏi vàng được tìm thấy trong toilet một chiếc máy bay từ Mumbai đến Bangkok, Thái Lan, khi người ta đang làm vệ sinh. Thế nhưng, điều kỳ lạ là sự việc khó tin này rốt cục lại chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện" tại đất nước Ấn Độ. Vì Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, và nạn buôn lậu vàng vẫn diễn ra tràn lan

Ấn Độ nổi tiếng với ngành khai khoáng vàng cũng như đặc sản buôn lậu vàng khối.

Người đàn ông đang mang bốn quả lựu đạn này lên máy bay

Bốn quả lựu đạn bị phát hiện, ngay sau đó người đàn ông đem theo chúng cũng bị bắt.

Một phụ nữ Anh đã bị an ninh sân bay ở Athens chặn lại khi đi qua máy dò kim loại. Hóa ra cô đang đeo một chiếc đai trinh tiết như đảm bảo sự chung thủy với chồng trong kỳ nghỉ của mình

(Nguồn: BS)