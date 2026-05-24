Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) mới đây thông tin, 1 giờ sáng ngày 19/05/2026, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ (33 tuổi). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, da niêm mạc nhợt nhạt. Các chỉ số sinh tồn ở mức báo động đỏ: Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt; huyết áp tụt sâu chỉ còn 70/40 mmHg.

Dựa trên các kết quả cận lâm sàng chớp nhoáng tại giường bệnh, đội ngũ y bác sĩ nhận định: Người bệnh đang rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch do chèn ép tim cấp, tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều. Có một vết thương chí mạng đã thấu tim.

Một bài toán khó đặt ra lúc này: Người bệnh cần được mở ngực khẩn cấp để giữ lại mạng sống, nhưng lại không hề có người nhà để ký giấy cam đoan phẫu thuật. Giữa lằn ranh sinh tử, không có chỗ cho sự do dự. Báo cáo khẩn cấp được gửi lên Ban Lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa. Quyết định được đưa ra trong tích tắc: "Bỏ qua thủ tục hành chính, cứu người là trên hết!".

Sự tập trung cao độ của toàn bộ ê-kíp khoa Gây mê hồi sức và Ngoại Tổng hợp. Bằng khối óc, trái tim và đôi bàn tay, họ đã cùng nhau dệt nên phép màu, đưa cô gái trẻ trở về từ cõi chết. (Ảnh: BV)

Cuộc chạy đua 5 phút và khoảnh khắc dùng tay "cầm máu" nhịp tim

Chỉ vỏn vẹn 5 phút từ khi có quyết định, người bệnh được đẩy thẳng vào phòng mổ khẩn. Một cuộc đua với tử thần thực sự bắt đầu.

Bác sĩ Ngô Tuấn An, phẫu thuật viên chính của ca mổ đêm đó nhớ lại: "Khi chúng tôi tiến hành mở ngực cấp cứu, máu từ màng ngoài tim trào ra ồ ạt. Đáng sợ nhất là một vết thương ở vùng tâm nhĩ phải, kích thước khoảng 0,5cm đang phun máu dữ dội theo từng nhịp đập".

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, không kịp chờ đợi dụng cụ phức tạp, BS Tuấn An đã quyết đoán dùng chính ngón tay của mình bịt chặt lấy lỗ thủng đang tuôn máu trên quả tim đang đập thoi thóp để ngăn tình trạng mất máu, đồng thời tranh thủ từng giây để tiến hành khâu phục hồi vết thương tim. Những hình ảnh được ghi lại tại phòng mổ cho thấy sự bình tĩnh, dứt khoát và nỗ lực phi thường của cả ê-kíp để giành giật lại nhịp đập cho quả tim rách.

Bác sĩ Ngô Tuấn An, phẫu thuật viên chính dùng tay bít vết thương tim đêm ấy, vẫn hằng ngày tận tâm túc trực bên giường bệnh để theo dõi sát sao quá trình hồi phục của người bệnh tại khoa Ngoại Tổng hợp. (Ảnh: BV)

Hồi sinh sau 3 giờ bão táp

Trải qua 3 giờ đồng hồ căng thẳng tột độ, ê-kíp khoa Gây mê hồi sức và Ngoại Tổng hợp đã phối hợp nhịp nhàng, không chỉ xử lý thành công vết thương chí mạng ở tim mà còn khâu phục hồi nhiều vết thương phức tạp khác trên thành ngực và ổ bụng.

Phép màu đã thực sự xuất hiện. Sức sống mãnh liệt của cô gái 33 tuổi, cùng sự tận tâm, quyết đoán "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã chiến thắng tử thần.

Hiện tại, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, hồi phục tích cực và đang được theo dõi, chăm sóc tận tình tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Cô gái ấy nhập viện trong sự đơn độc không người thân, nhưng cô không hề cô đơn. Bởi ở lằn ranh sinh tử rạng sáng hôm ấy, cả một ê-kíp y bác sĩ đã ở đó, dùng cả khối óc, trái tim và đôi bàn tay của mình để giữ cô lại với cuộc đời.

"Sinh mệnh con người là vô giá. Tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, mọi quy tắc đều có thể linh động, ngoại trừ quy tắc: Người bệnh luôn phải được cứu sống bằng mọi giá", BS An cho hay.