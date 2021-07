Kịch bản ngoại tình 18+ của cô vợ "già" thích làm Công chúa: Bí mật ám ảnh trong Folder máy tính không chỉ dừng lại ở sexting

Nhân: Ông chồng sở hữu 1 gia đình hoàn hảo nên không bao giờ có ý định ngoại tình dù xung quanh rất nhiều cám dỗ. My: Không quá xinh đẹp nhưng lại cuốn hút và là 1 cô vợ hiện đại khiến bao đàn ông thèm muốn. Max: Người tình không bao giờ "xếp hình" nhưng đóng vai trò quan trọng trong cuộc hôn nhân của người khác. Tình trạng hôn nhân: Chung sống bình yên 9 năm, bề ngoài ai cũng ngưỡng mộ nhưng chỉ người trong cuộc mới thấy chống chếnh. Tình trạng mối quan hệ ngoài luồng: Không "đi xa" về hình thái nhưng đã ở mức độ báo động về nội tâm.

Những đêm đồng sàng dị mộng bên ông chồng nhạt nhẽo

My kéo lại dây váy, thở 1 hơi dài nhìn người đàn ông bên cô 9 năm qua đang nằm ngáy sòng sọc sau cuộc yêu chóng vánh. My đã tìm đủ mọi cách để chiều chồng như những bà vợ khác vẫn làm nhưng cảm xúc của cô thì Nhân chẳng bao giờ hiểu.

Nhân kiếm tiền giỏi, đối đãi với nhà vợ rất tốt nhưng Nhân là con người dù đêm nay nồng nàn ân ái với vợ thì sáng mai anh lại coi My như người vô hình. Vậy nên messenger của vợ chồng My thường là mình cô độc thoại, Nhân chỉ seen rồi bỏ qua chứ tuyệt đối không có nửa câu ngọt ngào dành cho vợ.

"Đừng ở mãi trong giới hạn an toàn, ngoại tình tư tưởng cũng có thể cứu vãn hôn nhân đấy", My nghe cô bạn đưa lời khuyên, còn dám hay không cô chưa thể khẳng định.

My lập 1 tài khoản Badoo với ý định vượt giới hạn an toàn để khám phá bản thân. Một vài tấm ảnh nửa kín nửa hở không rõ mặt và mô tả ấn tượng đủ để "quăng lưới".

"Nếu Công chúa phải chờ Hoàng tử đến đón đi thì em xin nguyện làm Phù thủy tự do bay trên chiếc chổi của mình". Dòng bio của My được 1 chàng trai tên Max đáp lại: "Anh là Thần chết đây, em có bằng lòng cưỡi chổi cùng anh dạo quanh địa ngục không?".

My không thể ngừng cười với sự sến súa của mấy trai trẻ trên ứng dụng hẹn hò. Hóa ra thế giới ngoài kia thú vị thật!

My cảm thấy thích thú với cách nói chuyện rất cuốn của chàng trai này. Anh ta đề nghị: "Chat qua facebook được không? Tìm được chân ái rồi anh xóa ứng dụng đây".

Tất nhiên My sẽ cho anh ta cái account clone và để an toàn nhất, cô cũng xóa luôn ứng dụng hẹn hò.

Ở nick ảo này, My sẽ bung xõa, sống thật hết mình bù lại những ngày tháng phải vào vai vợ ngoan hiền truyền thống.

Chào hỏi được 2 câu thì Max báo bận khiến My có chút hụt hẫng. Anh ta hẹn cô 12h30 sẽ nói chuyện tiếp. Và không sai 1 phút, anh ta gọi cho My làm tim cô bấn loạn như gái 18 mới biết yêu vậy.

Ôi trời, sao Thần chết lại có chất giọng của Hoàng tử thế này, My như muốn lịm đi vì giọng nói trầm ấm, tình cảm của anh ta. Max thổ lộ: "Anh thích em mất rồi, phải làm sao bây giờ?". Biết đó là "thính" của những gã trai chỉ thích "lên giường" nhưng My vẫn vui, vẫn hạnh phúc vì bao lâu mới có người nói thích cô.

Ngay đêm ấy, Max hát cho My nghe bài Little thing của One Direction. "And I'm in love with you. And all these little things", lời bài hát ngọt ngào cùng âm vực "chết người" của Max đã khiến My rung rinh. Cô quên tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả tiếng ngáy đều đặn mỗi đêm của ông chồng khô như củi. Cô quên cả việc mình đã có gia đình yên ấm và đứa con xinh. Chưa bao giờ cô khao khát sự lãng mạn của tình yêu đến vậy...

Kịch bản cưa đổ phi công và màn sexting thăng hoa tột đỉnh

"Sao em buồn cười nhỉ, anh bao việc trả lời tin nhắn của em làm sao được. Già rồi nhõng nhẽo cho ai xem", Nhân ném vào mặt My 1 tràng dài chỉ vì cô trách anh việc cô nhắn tin anh không trả lời.

My tủi thân phát khóc, cô mới chỉ 35 thôi mà, sao đã gọi là già. Bỗng dưng trong cơn tức giận My chợt nảy ra 1 ý nghĩ táo bạo, cô sẽ chứng minh sự quyến rũ của mình không hề phụ thuộc vào độ tuổi.

Và kịch bản cưa phi công trẻ bắt đầu...

Bước 1: Đàn ông muốn đi câu cá chứ không phải có cá dâng tận miệng. Làm cho anh ta muốn ăn nhưng không thể ăn ngay.

- Anh khó ngủ quá, hôm nay đến lượt em hát cho anh nghe đi.

- Hay anh làm gì để tiêu hao năng lượng cho dễ ngủ.

- Làm gì được, anh đang nằm trên giường rồi.

- Muốn thử bài tập "trên giường" không?

Đến đây chắc hẳn bất cứ đàn ông nào cũng không thể suy nghĩ trong sáng nổi. My tủm tỉm cười, trong lòng có chút hưng phấn và bồn chồn. Cô hỏi tiếp:

- Anh đang mặc gì đó?

- Anh cởi trần mặc quần hơi ngắn, muốn xem không?

- Mở rộng hai chân của anh không vượt quá chiều rộng của vai, sau đó uốn cong đầu gối... hít sâu, giữ eo và hông 10 giây rồi lặp lại tư thế...

- Em dạy anh tập thể dục thật à? Hừ, ghét rồi!

My cười đắc chí, chả phải đàn ông thích chơi mèo vờn chuột sao?

Bước 2: Chinh phục đàn ông một cách tự nhiên là cố gắng thu hút sự tò mò, chú ý của họ.

My thừa nhận, giọng nói của Max hấp dẫn đến nỗi khiến cô không ngừng tưởng tượng về anh ta.

Cuộc hẹn bí mật của họ thường diễn ra vào 12h30 cho đến 15h, ngày nào cũng sẽ như thế. Hôm nay, My gửi cho Max 1 bức ảnh khá quyến rũ với bờ vai trần không rõ có mặc áo hay không - 1 bức ảnh phô diễn sự gợi cảm nhất của người phụ nữ từ xương quai xanh đến ngực.

Khi Max seen, cô vội gỡ luôn, xin lỗi vì gửi nhầm. Và rõ ràng cô thấy anh ta đã xao động.

"Thì ra Phù thủy lại đẹp vậy. Nhưng có vẻ không rõ lắm, cho anh xem ảnh cả body đi", Max bắt đầu gạ gẫm. Nhưng chắc chắn My sẽ không gửi thêm 1 tấm ảnh nào nữa. Sai lầm của phụ nữ chẳng phải để đàn ông hiểu về mình quá chi tiết hay sao, phải để anh ta tò mò rồi dần dần mới đi đến quan tâm.

Bước 3: Không nóng lòng cho 1 cuộc hẹn quá nhanh, phải để anh ta khao khát và thèm muốn.

Càng nói chuyện họ càng "nghiện" nhau hơn. Điều thú vị là Max không bao giờ đòi ONS hay bất cứ cuộc ân ái nào tương tự. Anh ta thừa nhận bị cuốn hút bởi chính tính cách của My và có đi xa không là do cô lựa chọn.

Từ những chia sẻ về cuộc sống, họ nói chuyện cởi mở hơn, thậm chí là Sexting, Cybersex.

"Phù thủy của anh đang làm gì đấy? Có mất ngủ không để anh massage cho. Anh đoán em mặc bộ lụa màu xanh đúng không, anh kéo dây áo xuống nhé, luồn tay nhẹ nhàng lướt trên bờ vai trần này. Anh phải dừng lại ngắm em 1 lúc đã vì em quá đẹp! Chờ chút anh lấy 1 lon coca nhé, anh sẽ nhấp nháp nó trên cơ thể mềm mại kia".

My đọc tin nhắn mà người nóng ran, toàn thân bất ổn. Anh ta lại tiếp tục: "Lại đây với anh nào, hôn đôi môi mọng làm anh ăn không ngon ngủ không yên bao nhiêu ngày rồi. Em cũng đáp lại nụ hôn của anh, như thể đã bật sẵn công tắc ham muốn cháy hừng hực. Càng hôn, anh càng đi sâu, muốn chiếm lấy toàn bộ thân thể ngọc ngà này.

Anh xuống dưới nhé, wow, ra là Phù thủy thích đồ ren trắng. Anh cởi từng lớp áo còn lại, vuốt tay xuống tấm lưng trần, theo vòng eo, đến hông. Anh bế em ném lên giường nhé, nằm sofa sợ em yêu của anh đau. Chúng mình âu yếm, quyện vào nhau, anh muốn oral sex khắp body em, không thiếu 1 góc. Hôn tiếp lên ngực này, da em mềm và thơm quá. Cơ thể em khẽ vặn vẹo, âm thanh phát ra từ khuôn miệng xinh ấy càng kích thích anh hơn. Em nheo mắt nhìn anh rồi nở nụ cười ngượng ngùng...".

My đọc mà ù cả đầu, tim đập nhanh hơn, cảm nhận rõ những mong muốn, khát khao trong sâu thẳm tâm hồn đang bùng cháy. Cô tưởng tượng 1 cuộc yêu hết mình với Max, rằng cô có thể thử đủ mọi tư thế mà mình hưng phấn nhất, cô thoải mái thể hiện cảm xúc thật khi "lên đỉnh". Nó là tận hưởng đam mê sắc dục chứ không phải 1 cuộc trả bài.

Ngay lúc này, My muốn xé bỏ lớp rào an toàn để 1 lần sống thật bên chàng trai xa lạ kia.

Cái kết nhức nhối khi bí mật nằm trong Folder bị phát hiện

"Tôi biết em đã có gia đình nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. Tôi không biết mối quan hệ này có thể đi xa tới đâu nhưng đừng bắt tôi coi em là bạn. Em muốn chúng ta bình thường nhưng tôi trở nên bất thường vì em mất rồi. Hãy đến với tôi 1 lần, 1 đêm thôi rồi tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em. Hoặc muốn thế nào là quyền quyết định của em, tôi thích em, không chỉ vì tình dục", Max nhắn tin sau khi My đã thú nhận tất cả.

Hỏi có chán chồng không chắc chắn My sẽ gật ngay tắp lự, song cuộc đời này vốn chẳng cân bằng, đàn ông nói yêu mình có thể nhiều nhưng đàn ông tử tế với mình lại luôn thiếu.

My uể oải về nhà sau 1 ngày làm việc. Nhân đang đứng đó chờ cô với khuôn mặt đủ 7 tầng cảm xúc. Anh kéo cô vào phòng, chỉ lên Folder My đã lưu kĩ trong laptop:

- Giải thích đi, mà thôi không cần, cô với nó lên giường mấy lần rồi?

- Em chưa bao giờ gặp cậu ta, cũng không cả biết tên thật của cậu ta, anh tin không?

- Có chồng rồi còn lả lướt, chat sex, gửi ảnh hở hang cho đàn ông. Tôi không ngờ cô lăng loàn như thế. Viết đơn đi tôi kí!

My cười ngây dại, cô gần như vô cảm với hiện thực này. Cô đọc lại tin nhắn còn chưa kịp gửi cho Max: "Đây là lựa chọn của tôi, sai lầm chỉ có thể trong suy nghĩ, không thể sai ở hành động được. Trở về vạch xuất phát nhé, coi như những ngày qua giữa chúng ta là kỉ niệm đẹp".

Trong căn nhà thênh thang nhưng tình yêu đã nguội lạnh, khi ai cũng ích kỉ và bảo thủ trong cái tôi to lớn của chính mình, My đặt bút viết đơn ly hôn. Ở 1 góc phòng, chiếc điện thoại bị bỏ quên nhấp nháy tin nhắn: "Nhưng thứ giết chết người ta là kỉ niệm đấy. Chào em - Công chúa trong lòng tôi"...