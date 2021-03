Kì tích: Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn, nguy cơ tử vong cao

Bệnh nhân may mắn là ông N.V.T (50 tuổi, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội). Cách đây 1 tháng, cơ thể xuất hiện những cơn đau tức ngực nhưng ông T không điều trị gì. Bệnh tiến triển ngày càng nặng, khi cơn đau tức ngực xuất hiện tần xuất nhiều hơn, dẫn đến khó thở. Chiều ngày 22/2/2021, ông vào Bệnh viện 74 khám trong tình trạng tức ngực, khó thở. Nhưng chỉ sau vài giờ, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn, mất ý thức, ngừng thở. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện 74 cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt ống nội khí quản... và ngay lập tức chuyển cấp cứu lên Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.



ThS.BS Nguyễn Thái Long – trưởng Khoa Khám bệnh và Cấp cứu tim mạch thì đầu cho biết: Sau khi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, thở qua bóp bóng nội khí quản, rối loạn nhịp tim, các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đánh giá, tình trạng bệnh lý tim của bệnh nhân hết sức nặng nề, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức, các bác sĩ của khoa Cấp cứu tim mạch thì đầu đã tiến hành sốc điện chuyển nhịp, dùng các thuốc vận mạch, thở máy, kiểm soát các rối loạn nhịp nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng, thập tử nhất sinh, nhất là bệnh nhân đã có ngừng tuần hoàn từ bệnh viện tuyến dưới.

Đứng trước ranh giới mong manh đó, bác sĩ trực đã phải rất cân não để đưa ra quyết định để cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá. Sau khi tình trạng rối loạn nhịp tim có ổn định hơ,n người bệnh được đi chụp mạch vành ngay trong đêm. Kết quả chụp mạch vành cho thấy, bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước gây nên tình trạng vùng cơ tim thiếu máu diện rộng, co bóp của tim giảm, ảnh hưởng huyết động dẫn đến hiện tượng sốc tim, đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.

ThS.BS Phan Thảo Nguyên – Trưởng Khoa Nội tim mạch người lớn chia sẻ, đứng trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ do dự liệu có nên đi can thiệp mạch không, vì nguy cơ người bệnh ngừng tim tái diễn trên bàn can thiệp là rất lớn, nhưng nếu chậm trễ vài tích tắc có thể nguy hại đến tính mạng của bệnh nhân. 24 giờ đêm ngày 22/2, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã tiến hành đặt stent động mạch liên thất trước cho bệnh nhân.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được đưa trở về Khoa Gây mê Hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê, thở máy qua ống nội khí quản, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao, toan chuyển hóa nặng, suy đa tạng, có nhiều cơn rối loạn nhịp tim. Người bệnh được hồi sức một cách tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục, điều chỉnh vận mạch. Tình trạng giai đoạn sau nặng nề và diễn biến phức tạp, suy thận cấp, tổn thương phổi, tổn thương tim nặng nề. Nhiều lúc, các bác sĩ tưởng chừng như... mất bệnh nhân. Bệnh nhân được chăm sóc cấp 1 - các điều dưỡng, bác sĩ phải "căng mình" chăm sóc bệnh nhân 24/24h.

Các BS bệnh viện E thăm khám cho bệnh nhân.

Cuối cùng,với sự quyết tâm của bác sĩ cùng với sự tin tưởng của người nhà người bệnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sau 7 ngày hồi sức tích cực, tình trạng sức khỏe đã ổn định rõ rệt, không phải lọc máu liên tục và cuối cùng rút nội khí quản, tự thở được.

GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Việc cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngừng tim, ngừng tuần hoàn được chuyển từ tuyến dưới lên nhờ chấn đoán, cấp cứu nhanh, kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn, can thiệp mạch vành kịp thời; hỗ trợ tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) do tình trạng rối loạn nhịp và sốc tim, lọc máu liên tục... đã mở ra một khả năng mới trong việc cứu chữa những trường hợp suy tuần hoàn cấp (nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim cấp có biến chứng sốc tim và rối loạn nhịp tim nguy hiểm) ở Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E. Mặc dù bệnh nhân bị ngừng tim trong thời gian dài, nguy cơ tử vong cao nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ của các bác sĩ khoa Cấp cứu tim mạch thì đầu; Khoa Hồi sức tích cực tim mạch; Khoa Nội tim mạch người lớn... bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

GS Thành khuyến cáo, gần đây tình trạng người đột quỵ gia tăng, trong đó có rất nhiều bệnh nhân đột quỵ với nguyên nhân nhồi máu cơ tim cấp không được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, người mắc bệnh tim mạch đang được trẻ hóa và không được quan tâm đúng mức khiến tình trạng người tử vong vì căn bệnh này tăng cao. Vì thế, những người bệnh có tiền sử bệnh tim hoặc người trẻ khi xuất hiện những biểu hiện đau tức ngực, khó thở cần đến ngay những cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Cần đi khám sàng lọc tim định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh, có hướng điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nặng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.