Khủng khiếp: Chàng trai 24 tuổi ho ra máu ồ ạt vì mắc căn bệnh có tỉ lệ tử vong đến 90%

Ngày 22/9, Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa cứu sống kịp thời một trường hợp "ho ra máu sét đánh" (ho ra máu nặng và rất nặng).

Bệnh nhân là anh V.V.T. (SN 1996) thường hay ho ra ít máu, mỗi ngày từ 2-3 lần. Nghi ngờ mình mắc bệnh lao phổi nên anh T. đã đến BV để thăm khám.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương phổi rất nhiều do lao phổi, lao tạo hang vùng đỉnh phổi phải gây ho ra máu.

Một tối tháng 9/2020 bệnh nhân đột ngột "ho ra máu sét đánh" ngay tại giường bệnh và nguy kịch đến tính mạng, có thể tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Chàng trai ho cả tô máu ngay tại giường bệnh.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành hồi sức ban đầu với dịch truyền, O2 liệu pháp, khí dung Adrenaline, thuốc cầm máu tạm thời.

Đồng thời quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, hội chẩn liên chuyên khoa giữa các khoa Lồng ngực mạch máu, Gây mê hồi sức, DSA, Hồi sức tích cực chống độc và khoa Nội tổng hợp để đưa ra phương án xử trí, cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch.

Bệnh nhân được nhanh chóng can thiệp xử lý chảy máu do vỡ động mạch bằng kỹ thuật nút tắc động mạch phế quản cầm máu. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản 1 nòng, thở máy xâm lấn ngay tại phòng can thiệp mạch.

Bác sĩ tiến hành điều trị cho nam bệnh nhân.

Cuộc can thiệp trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp. Các mạch máu động mạch phế quản gây tình trạng xuất huyết đã được nút lại kịp thời. Sau can thiệp, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và được rút ống đặt nội khí quản ngay ngày hôm sau.

Ths.BS Phan Anh Dũng, Trưởng đơn vị Tiêu hóa, khoa Nội tổng hợp của BV chia sẻ, "ho ra máu sét đánh" là bệnh diễn biến đột ngột, nhanh như sét đánh, máu có thể ộc ra ồ ạt không cầm được, máu chảy đóng đông thành từng cục gây bít tắc đường thở, chỉ sau một vài phút sẽ dẫn đến suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn và có thể tử vong ngay sau đó khiến các bác sĩ không kịp trở tay.

Ho ra máu sét đánh thường gặp ở bệnh nhân bị các vấn đề về phổi như lao phổi ở trường hợp này, là tai biến hiếm gặp nhưng lại có tỷ lệ tử vong rất cao trên 90%.

Bệnh nhân được can thiệp xử lý chảy máu do vỡ động mạch bằng kỹ thuật nút tắc động mạch phế quản cầm máu BAE.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Long, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu ngoại biên, khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết thêm, kỹ thuật nút tắc động mạch phế quản cầm máu BAE là phương pháp điều trị nội mạch, ít xâm lấn, là một kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi ekip bác sĩ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm.

Dưới màn hình DSA, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ đặt một ống thông nhỏ (microcatheter) đi từ động mạch đùi đến động mạch phế quản đang chảy máu, sau đó, một ống thông có kích thước nhỏ hơn sẽ tiếp tục được luồn một cách chọn lọc vào trong lòng động mạch phế quản bị tổn thương để bơm chất nút mạch".

Kỹ thuật này rất hiếm được dùng để cấp cứu người bệnh. Việc thành công khi ứng dụng kỹ thuật này trong cấp cứu có ý nghĩa quan trọng đối với y học.

Hiện tại sau can thiệp bệnh nhân đã được xuất viện về nhà và tiếp tục theo dõi, điều trị uống thuốc kháng lao trong 6 tháng.