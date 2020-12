Khu vườn trăm hoa đua nở chỉ có mùa xuân ở lại của mẹ Việt ở Anh

Dù công việc hàng ngày của hai vợ chồng chị Nga khá bận rộn nhưng mỗi khi trở về nhà, cả hai cùng cô con gái nhỏ đều yêu thích những giây phút thảnh thơi, lang thang trong vườn để tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vẻ.



Trong khu vườn có căn nhà gỗ nho nhỏ. Đây là nơi chị Nga đặc biệt yêu thích. Chị thường ngồi đọc sách, làm việc. Không gian dù nhỏ nhưng có đủ điện, sưởi, internet. Hai vợ chồng cũng thường ra vườn ngồi chơi ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành, tĩnh lặng khác xa với cuộc sống phố xá ồn ào.

Vì biết vợ yêu thiên nhiên, hoa cỏ nên ông xã của chị trồng rất nhiều. Chị thường đùa vui rằng, cả thanh xuân của anh chỉ bới đất trồng cây cho vợ đúng chất một người nông dân thực thụ.

Thời tiết ở Luân Đôn nơi chị sinh sống có không khí khá tuyệt vời, mùa xuân và mùa hạ đều thích hợp để cây cỏ phát triển tươi tốt. Thời tiết đẹp nên khu vườn luôn là nơi tiếp đón những vị khách bé nhỏ, chim hót líu lo, ong bướm bay rập rờn, đôi khi còn có cả chuồn chuồn ghé thăm.

Khu vườn của gia đình chị Nga rộng khoảng 200m2.

Ông xã biết chị thích hoa cỏ nên "dành cả thanh xuân" tặng vợ.

Đèn treo trên cây trước căn nhà gỗ.

Không gian nhà gỗ đẹp bình yên có view thẳng ra vườn.

Cô con gái nhỏ yêu thích khu vườn của bố mẹ.

Chị Nga bên người chồng tâm lý của mình.

Khu vườn phía trước nhà chị Nga rộng khoảng 25m2. Chị làm hàng rào cây cao vừa tạo sự riêng tư vừa có thể chắn bụi. Khu vườn phía sau chia làm 8 khu, mỗi khu nâng nền lên 15cm.

Một là sân gạch để ngồi uống nước; hai là sân cỏ tắm nắng và trồng hoa; ba là khu ăn uống BBQ có trồng thêm hồng, trà và các loại hoa thơm; bốn là khu làm đường bộ lượn như thiết kế đường ray tàu chạy có trồng hoa nhài, hoa tím, cây mận cùng cây mai vàng 2 bên; năm là một khu cỏ cạnh nhà gỗ có trồng hàng cây to tạo bóng râm và chỗ đọc sách vui chơi.

Khu 6 đến nhà gỗ nhỏ khoảng 13 – 15m2 để làm nơi đọc sách, nghe nhạc, làm việc ngoài trời; khu 7 sau nhà gỗ là nhà kho nhỏ màu xanh lá để đồ làm vườn.

Cuối cùng là một bãi sỏi để đậu xe, mỗi khu tuy nhỏ nhỏ xinh xinh đủ dùng nhưng vẫn có những nét riêng.

Trong khu vườn được trồng nhiều nhất là hoa hồng.

Một góc hoa cỏ xinh xắn.

Hoa nở rực rỡ.

Hoa khoe sắc bên tường rào.

Khu vườn có tổng diện tích khoảng 200m2, hẹp về chiều ngang, dài theo chiều dọc. Chị Nga chia sẻ: "Khi mua nhà thì mình thấy căn có vườn dài nên rất thích. Hai vợ chồng cùng thỏa sức chia khu, lên ý tưởng với nhau. Tụi mình thuê bên chuyên thiết kế landscape vườn, nói ý muốn và họ làm khung chia ô theo các khuôn gỗ, sắt và đất cùng sỏi tạo nền để hai vợ chồng dễ dàng trồng cây. Có ô có dáng hết rồi nên chỉ việc mua cây và hoa về trồng".

Cô con gái thường theo mẹ ra vườn ngắm cây và hoa.

Khó khăn nhất khi làm vườn chính là việc trồng hồng lâu năm cùng một số cây to trước căn nhà gỗ. Vì to nên vận chuyển rất khó, chi phí khá cao so với mua ở vườn cây.

Về chăm sóc khu vườn, chồng chị Nga dành nhiều thời gian hơn cả. Cũng vì công việc bận rộn nên để giữ dáng thì mùa xuân hè ấm khoảng 2 – 3 tháng, chị lại thuê người đến tỉa một lần. Khu đất dài cỏ mọc um tùm trước đây nhờ có bàn tay chăm chỉ của hai vợ chồng chị đã biến thành không gian đầy hương thơm hoa cỏ.

Những cành hoa rực rỡ.

Hoa hồng bạch leo.

Hoa duyên dáng khoe sắc trong nắng.

Hoa hướng dương với cây cao vút phải bắc ghế để chụp.

Vì yêu thích có những bãi cỏ rộng tốt tươi nên chị Nga nhờ người đến xới bỏ trồng lại. Sau nhiều lần thất bại, chị Nga quyết định mua sẵn cỏ đã được ủ xanh trên tấm đất. Chị mua khoảng một xe về đủ trồng mấy khu vực. Hàng ngày, hai vợ chồng tưới tắm theo ý thích.

Những góc hoa rực rỡ giúp khu vườn như níu giữ mùa xuân ở lại.

Khu vườn cũng là nơi để chị trải thảm tập yoga hay bật nhạc để nhảy những điệu vui nhộn. Từ khi có khu vườn, cuộc sống gia đình chị cũng trở nên vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn nhờ không khí trong lành cùng vẻ đẹp của các loài hoa mang đến tâm trạng tốt cho các thành viên trong nhà.

Nguồn ảnh: NVCC