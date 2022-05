Không thoát nổi tình tay ba, Park Hae Jin còn bị thần hộ mệnh cho ăn hành mệt nghỉ trong Bắt Ma Phá Án trên FPT Play

Bắt Ma Phá Án (tựa quốc tế: From Now On, Showtime!) hiện là bộ K-drama đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Xoay quanh câu chuyện của chàng pháp sư "nửa mùa" Cha Cha Woong (Park Hae Jin), bộ phim được khen ngợi vì những yếu tố hài hước pha trộn không khí ma mị, hồi hộp.

Tiếp nối tình tiết hé lộ xuất thân và công việc "ảo ma" của chàng pháp sư hám lợi Cha Woong, hàng loạt diễn biến quan trọng liên quan đến tình duyên và hành trình "cải tà quy chính" của anh cũng đã được hé lộ mới đây.

Lên bờ xuống ruộng vì thần hộ mệnh

Do khao khát tu thành chánh quả, vị thần bảo hộ Choi Gum (Jung Joon Ho) buộc phải hiện thân ở trần gian để theo dõi và định hướng cho Cha Cha Woong làm việc thiện. Một cách tình cờ, ông phát hiện cô nàng cảnh sát Go Seul Ha (Jin Ki Joo) sở hữu đường sinh mệnh đặc biệt, mỗi khi cô nói lời cảm ơn sẽ khiến "đức lực" - tức chỉ số đạo đức - của Cha Woong tăng lên vùn vụt.

Lão tướng quân 2000 tuổi liền đề nghị anh làm mọi cách giúp đỡ Seul Ha để tích đức nhanh chóng, qua đó mà ông có thể rút ngắn thời gian trở về thế giới cực lạc. Để trị cậu đệ tử ham tiền, ương bướng, Choi Gum buộc phải sử dụng biện pháp mạnh. Ông dùng bùa chú và pháp thuật khiến Cha Woong đau ốm, "Tào Tháo rượt", thậm chí muối mặt trên sân khấu vì "thả bom" trong tiết mục biểu diễn.

Danh tiếng tổn hại, sự nghiệp tụt dốc, Cha Cha Woong đành phải nghe lời. Anh đăng ký gia nhập lực lượng cảnh sát thành phố. Dù rất miễn cưỡng nhưng anh chàng đã phải dần làm quen với những công việc công ích như tuần tra khu phố, nấu cơm từ thiện và chăm sóc người cao tuổi… Hành trình truy bắt lũ tội phạm nguy hiểm cùng cô nàng đồng nghiệp Go Seul Hae cũng từ đây mà chính thức bước vào những ngày gay cấn hơn.

Nhân duyên tiền định giữa cặp đôi chính

Cũng nhờ sự thúc ép của thần hộ mệnh Choi Gum bước chân vào con đường làm cảnh sát, Cha Woong còn phát hiện ra được mối duyên tiền kiếp của chính mình. Người đó không ai khác chính là Go Seul Hae.

Khi cùng nhau đột nhập vào sào huyệt của tên cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến, Seul Hae đã dũng cảm lao ra đỡ đòn cho Cha Woong. Ngay giây phút ấy, một khoảnh khắc chợt lóe lên trong tâm trí khiến anh nhận ra một sự kiện quen thuộc từng xảy ra trong nhiều kiếp trước. Lúc đó, một thiếu nữ có dáng hình giống Seul Hae cũng từng vì anh mà lãnh trọn vết thương chí mạng.

Sự kiện hôm đấy bỗng khiến chàng pháp sư "nửa mùa" tương tư Seul Hae. Từ một người thô lỗ, có phần "cục súc", Cha Woong đột ngột "quay xe" trở nên ấm áp và quan tâm. Không chỉ hối thúc ekip kết thúc sớm buổi quay quảng cáo để kịp giờ hẹn với nàng, anh còn tặng hoa và chở Seul Hae đi viếng mộ người cha đã khuất.

Cô vợ tương lai trên trời rơi xuống

Trong lúc tình cảm giữa cặp nam nữ chính đang tiến triển, 2 tập Bắt Ma Phá Án mới nhất lại khiến cả Cha Cha Woong lẫn khán giả ngỡ ngàng khi giới thiệu một gương mặt hoàn toàn mới: bóng hồng Cheon Ye Ji (Jang Ha Eun), người luôn tự nhận là vợ tương lai của Cha Cha Woong.

Thuộc dòng dõi pháp sư cao quý chẳng kém gì gia tộc họ Cha, Cheon Ye Jin gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương trái ngược với tính tình mạnh mẽ, thậm chí có phần hơi dữ. Đơn cử, cô dễ dàng dọa đám lưu manh sợ xanh mặt bằng cặp song đao bén ngọt cùng khả năng đoán vận mệnh.

Quyết không để Cha Cha Woong thuộc về ai khác, cô và bà mình liền khăn gói lên thành phố, mở một tiệm coi bói, bán bùa may mắn gần nhà chàng ảo thuật gia hòng tiện bề giám sát nhất cử nhất động của vị hôn phu.

Tu luyện đàng hoàng chứ chẳng bỏ dở nửa đường giống anh, cô sở hữu kha khá món pháp khí độc lạ, hứa hẹn sẽ cống hiến cho người xem những buổi trừ ma diệt quỷ đặc sắc ở các tập phim sắp tới.

Cơn ác mộng của tướng quân trỗi dậy

Bên cạnh hai yếu tố hài hước và tình cảm lãng mạn, màu sắc kinh dị, tâm linh nơi Bắt Ma Phá Án cũng cuốn hút không kém. Ngoài vùng biển xa xôi, một hồn ma cực kì nguy hiểm từng bị tướng quân Choi Gum đánh bại 10 năm trước vừa thoát khỏi chiếc bình phong ấn dưới đáy biển sâu.

Sự đáng sợ ở linh hồn hắc ám này được thể hiện rõ qua chi tiết: ngay khi nhập vào thể xác một người ngư dân, "nó" liền thẳng tay sát hại tất cả các thuyền viên đang có mặt trên tàu đánh cá. Khiến cho một vị thần mạnh mẽ như Choi Gum còn phải ngán ngại, rốt cuộc thì ác ma ấy là ai?

Chưa kể, liệu hắn ta có liên hệ gì đến tên sát nhân hàng loạt Trăng Tròn, kẻ đã hại chết bố Seul Hae hoặc mối nhân duyên đặc biệt giữa cặp đôi chính hay không? Nhân vật đó hẳn sẽ đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn tới đường dây câu chuyện về sau. Hãy cùng đón xem bộ k-drama Bắt Ma Phá Án để biết thực hư sự tình.

