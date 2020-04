Không thể trả tiền thuê tháng 4 vì Covid-19, câu trả lời của chủ nhà khiến tôi vô cùng xúc động

Trước hệ quả của khủng hoảng kinh tế và việc làm do Covid-19, hàng triệu người lao động bỗng chốc rơi vào tình cảnh lao đao. Trong số đó, những ai đang phải thuê nhà lại càng khổ sở hơn bởi "tiền lương không có lấy gì mà trả tiền nhà". Do đó, giải pháp tức thời phổ biến nhất được họ áp dụng ngay đó chính là... đàm phán với người cho thuê.

Mark Henick - một diễn giả nổi tiếng hiện đang sống cùng vợ con tại Canada cũng lựa chọn cách thức ấy với hy vọng chủ nhà sẽ hỗ trợ phần nào, giúp gia đình nhỏ của anh vượt qua cơn khủng hoảng. Và các bạn biết gì không? Cái kết đầy bất ngờ đã xảy ra với Mark Henick.

Toàn bộ câu chuyện của anh đã được đăng tải trên chuyên trang kinh tế CNBC như sau:

Kể từ khi đại dịch Covid-19 ập đến, tôi đã phải trải qua liên tục nhiều đêm mất ngủ vì các con số âm tài chính của mình. Tôi càng lúc căng thẳng, cáu kỉnh và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dường như không còn gì có thể cứu vãn được nữa.



Thấy tôi ngồi thất thần trên đầu giường, vợ tiến lại gần và mở lời: "Chuyện gì vậy anh?". Tôi không thể kiềm nén cảm xúc hơn được nữa: “Hợp đồng bị cắt tất cả. Chúng ta sắp phá sản rồi...”.

Vào năm 2019, chúng tôi quyết định chuyển ra khỏi căn hộ nhỏ ở Toronto để thuê một chỗ lớn hơn và cách thành phố chỉ khoảng một tiếng rưỡi lái xe.

Thu nhập của gia đình tôi, thời điểm đó, có thể nói là cao nhất từ trước giờ, đáp ứng đủ từ sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc con cái, đến cả tiền trả nợ cho các khoản vay khác. Nhưng lũ trẻ ước ao được ở một căn nhà có sân sau để chơi đùa; và thêm vào đó tôi cũng nghĩ đơn giản rằng nếu bản thân lập ngân sách cẩn thận, gia đình mình có thể mua một căn nhà chỉ trong một vài năm tới.

Là một nhà diễn giả, thu nhập của tôi chủ yếu đến từ các buổi hội nghị và đào tạo cho những công ty. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi hợp đồng công việc từ nay đến tháng 9 đã bị hủy bỏ tất cả.

Bỗng đang có nguồn thu nhập “lý tưởng” rơi xuống “trắng tay” hoàn toàn. Bản thân tôi cảm thấy tội lỗi và hối hận ghê gớm: “Đáng lẽ mình nên tiết kiệm nhiều hơn”, Phải chi đãi không chi tiêu quá nhiều”, “Giá mà bản thân biết sớm điều này”,...

Cả gia đình giờ đây chỉ có khoảng 3 tháng tiền tiết kiệm để bù đắp thiếu hụt cho dự kiến khủng hoảng kéo dài ít nhất 6 tháng sắp tới. Ngay cả dù có được hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội hay quỹ ứng phó khẩn cấp từ chính phủ, số tiền này cũng sẽ không đủ để trả tiền thuê nhà, các hóa đơn và thực phẩm cho một gia đình năm người chúng tôi.

Vợ tôi vẫn đứng ở ngưỡng cửa, bế đứa con gái nhỏ và ngập ngừng chưa thể thốt nên lời. Vài giây sau, hai đứa con trai lớn bỗng ùa vào đùa giỡn làm phá tan không khí im ắng giữa hai vợ chồng. “Nào mấy đứa, ra ngoài cho bố làm việc” và cô ấy cũng rời đi cùng bọn trẻ khỏi phòng, để lại quãng không gian tĩnh mịch lạc lõng.

Không, sẽ không để gia đình mình thất vọng được. Tôi liền mở máy tính và bắt đầu soạn một email gửi cho người chủ nhà. Có lẽ đây là một email mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ có lúc phải gửi...

Với sự giải thích cặn kẽ về tình hình bản thân, tôi cho biết có lẽ gia đình phải quay trở lại thành phố và đồng nghĩa với việc xin thanh lý hợp đồng thuê nhà. Dù cả gia đình thực sự rất thích ở đây, nhưng chúng tôi cũng không thể tiếp tục trả tiền thuê nhà.

Hơn nữa, ở Toronto, chúng tôi may ra sẽ có cơ hội tìm việc tốt hơn và tiết kiệm được khoản chi phí đi lại hiện nay. Mặc cho chưa có gì đảm bảo cả, gia đình tôi cũng không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rủi ro đó.

Nếu không rời đi, cả nhà chắc chắn sẽ cạn hết tiền và thức ăn trong vòng chưa đầy ba tháng tới. Cuối cùng, nếu theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi sẽ bị mất cọc vì vi phạm hợp đồng. Tôi thành thật xin lỗi.

Tôi quyết định nhấn gửi email và ra ngay khỏi phòng để quên đi những suy nghĩ “tối tăm” đang chực chờ.

Khuya hôm ấy vẫn là một đêm mất ngủ nữa, theo thói quen tôi lại cầm điện thoại lên và nhận được phản hồi của chủ nhà mình vào lúc 1 giờ sáng:

- Hãy yên tâm vì tôi sẽ không yêu cầu bồi thường do vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng ở trường hợp này.

Tôi vốn không phải là một người khó khăn cứng ngắt, nhưng có lẽ anh cũng biết đó, tôi chẳng phải là một nhà giàu có gì. Thành thật mà nói, tiền cho thuê căn nhà đó trừ chi phí sửa chữa, bảo trì và đóng thuế hàng tháng thì cũng không còn dư dả bao nhiêu thu về cho gia đình tôi. Vậy nên thực sự tôi cũng đang gặp khó khăn về tài chính - giống như anh và hàng triệu người khác vậy (thị trường bất động sản gần như đã “đóng băng” do đại dịch Covid-19 này).

Đầu tiên, rất cảm ơn vì đã giải thích và chia sẻ cho tôi nghe khó khăn hiện tại của anh. Để trả lời, tôi sẽ thấy an lòng nếu trong những thời điểm khó khăn như thế này, mối quan hệ của chúng ta không chỉ là nghĩa vụ chủ nhà - người thuê nữa. Tôi nghĩ giữa người và người với nhau, chúng ta nên tương trợ lẫn nhau qua khủng hoảng này.

Nhớ lại lúc gửi email lúc sáng, trong đầu mình chỉ toàn là những “kịch bản” tồi tệ nhất: bị đuổi khỏi đây ngay lập tức, mất cọc, và không có việc làm. Thực sự đã chẳng có chút suy nghĩ tích cực nào. Không thể tin được, email trả lời khiến cho nước mắt ứa ra. Tôi thực sự biết ơn với tấm lòng cảm thông và quyết định rộng lượng của chủ nhà mình.

Để truyền sự động viên cho nhiều người khác, tôi đăng câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, và không ngờ rằng nó được lan truyền “chóng mặt’. Khá nhiều người đã tỏ ra bất ngờ và một số còn gửi lời cảm ơn vì đã tạo cho họ niềm tin và động lực. Khi tôi xem những lời tích cực của mọi người, tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Tôi tin bản thân sẽ đủ mạnh mẽ lẫn nghị lực để vượt lên sự tuyệt vọng và đi qua khủng hoảng trước mắt này. Chúng ta vẫn còn một con đường dài khó khăn phía trước, mỗi người đều sẽ có những nỗi lo riêng của mình. Nhưng, như người chủ nhà của tôi nhấn mạnh, đây hãy là “trận chiến” mà mọi người hãy chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau “chiến đấu” nhé.

Mark Henick là một diễn giả và nhà văn - với nhiều bài đăng trên các trang báo lớn như The Globe and Mail, CNN, Chicago Tribune và The Independent. Đồng thời, ông cũng là một chuyên gia sức khỏe tâm thần với vị trí thành viên trẻ nhất trong Ban Giám Đốc của Ủy ban Sức khỏe Tâm thần Canada trước đây.