Không thể tin nổi: Sooyoung (SNSD) và Jung Kyung Ho chia tay sau 14 năm hẹn hò

Ngày 9/6, tờ My Daily (Hàn Quốc) đưa tin Sooyoung và Jung Kyung Ho đã chia tay. Cùng ngày, đại diện Saram Entertainment chính thức xác nhận: “Đúng là cả hai đã chia tay.”

Lý do được tiết lộ là lịch trình bận rộn khiến cả hai ngày càng ít có thời gian bên nhau, và cuối cùng quyết định trở về với cuộc sống riêng.

Một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết: “Do Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án mới, trong khi Sooyoung cũng tích cực hoạt động giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cả hai ngày càng ít có thời gian gặp nhau và gần đây đã quyết định kết thúc mối quan hệ.” Sau chia tay, cả hai được cho là sẽ tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Mối tình 14 năm được cả châu Á ngưỡng mộ

Sooyoung, tên thật Choi Soo-young, là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Girls’ Generation (SNSD) ra mắt năm 2007. Ngoài ca hát, cô cũng gây dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời tích cực hoạt động tại thị trường Nhật Bản. Jung Kyung Ho là nam diễn viên được công chúng yêu mến qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các phim Slippery Prison (2017), Hospital Playlist (2020-2021) và Crash Course in Romance (2023).

Cả hai đều tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Chung Ang, lần đầu gặp nhau qua một nhóm sinh hoạt nhà thờ và bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2012.

Tháng 1/2014, họ chính thức xác nhận mối quan hệ sau khi hình ảnh hẹn hò bị truyền thông bắt gặp. Từ đó, cặp đôi trở thành hình mẫu hiếm có của showbiz Hàn: không giấu giếm tình cảm, thoải mái nhắc đến nhau trên sóng truyền hình và mạng xã hội, nhưng vẫn giữ được sự kín đáo và duyên dáng.

Nhiều lần vượt qua sóng gió đồn đoán

Suốt 14 năm, cặp đôi không ít lần trở thành tâm điểm của các tin đồn chia tay. Năm 2015, Jung Kyung Ho đã trực tiếp đính chính trên phim trường: “Tôi không hiểu lý do tại sao tin đồn đó lại xuất hiện. Hôm qua tôi còn vừa gặp cô ấy.” Một lần khác, khi anh bị phát hiện unfollow Instagram của Sooyoung, làn sóng đồn đoán lại nổi lên, nhưng tất cả lắng xuống ngay khi anh follow lại sau đó.

Trên nhiều chương trình truyền hình, Jung Kyung Ho không ngần ngại bày tỏ tình cảm. Anh từng nói Sooyoung là người bạn tri kỷ nhất, người anh dành nhiều tâm sự nhất, và là “trung tâm của cuộc sống” của anh. Tháng 5/2025, khi xuất hiện trên chương trình variety show của đài ENA để quảng bá phim Oh My Ghost Clients, anh vẫn nói về mối tình 14 năm với giọng ấm áp. Khi MC đùa rằng câu chuyện tình của họ “xứng đáng vào sách kỷ lục Guinness”, anh chỉ mỉm cười: “Thời gian thật sự trôi nhanh.”

Sooyoung cũng không ít lần công khai ủng hộ bạn trai. Tháng 8/2023, cô chia sẻ trong một buổi giao lưu với báo chí: “Anh Kyung Ho rất yêu thích và còn dành nhiều sự quan tâm tới bộ phim mới của tôi.” Tháng 12/2025, tại buổi họp báo phim Pro Bono, Jung Kyung Ho đỏ mặt khi được hỏi về ngày cưới và phản ứng bối rối: “Ngày gì cơ ạ?”

Cú sốc cho người hâm mộ toàn châu Á

Chỉ vài tháng trước, đồng đội Tiffany Young trở thành thành viên Girls’ Generation đầu tiên kết hôn, và đông đảo fan khắp châu Á đặt kỳ vọng tin vui tiếp theo sẽ đến từ Sooyoung và Jung Kyung Ho. Thế nhưng, tin nhận được lại là thông báo chia tay.

Sự tan vỡ của cặp đôi này gây chấn động không kém gì tin cưới hỏi. Bởi suốt hơn một thập kỷ, họ đã là hình mẫu của một mối tình bền vững, văn minh và đầy tôn trọng lẫn nhau giữa hai người đều nổi tiếng. Hiện cả hai vẫn chưa có thêm bình luận nào ngoài xác nhận ngắn gọn từ phía Saram Entertainment.