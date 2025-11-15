Không thể tin đây là body của phụ nữ 60 tuổi

Với người nổi tiếng, việc duy trì vóc dáng luôn được xem là ưu tiên hàng đầu – không chỉ để giữ hình ảnh chuyên nghiệp mà còn là cách thể hiện sự kỷ luật và yêu bản thân. Dù đã ở độ tuổi 50-60, nhiều người đẹp vẫn khiến công chúng trầm trồ vì body săn chắc, đường cong chuẩn chỉnh đến từng centimet. Mới đây, Elizabeth Hurley một lần nữa chứng minh điều này khi đăng tải loạt ảnh gợi cảm khiến nhiều người không tin cô đã ở tuổi 60. Nữ diễn viên kiêm người mẫu khoe trọn vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn và thần thái rạng rỡ, trẻ trung. Không ít người phải thừa nhận rằng, Elizabeth Hurley chính là minh chứng sống cho việc tuổi tác chỉ là con số, khi vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô dường như vẫn “bất biến” theo thời gian.

Loạt ảnh diện bikini cực cháy của Elizabeth Hurley ở tuổi 60.

Điều khiến loạt ảnh bikini đỏ của Elizabeth Hurley trở nên ấn tượng không chỉ là màu sắc rực rỡ mà còn là body ở tuổi 60 vẫn săn chắc, không chút mỡ thừa, cơ bụng rõ nét và tỷ lệ cân đối hoàn hảo. Thiết kế bikini hai mảnh tông đỏ cherry, phần trên cắt kiểu tam giác đơn giản, phần dưới có chi tiết mắt xích vàng ở hai bên hông tạo điểm nhấn thú vị, tôn lên lợi thế hình thể cho người mặc. Cộng với nước da óng mịn, bóng khỏe và tươi tắn giúp giao diện mỹ nhân nước Anh như chỉ mới ngoài 30.

Trước đó, cô cũng từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ với sắc vóc hoàn hảo khi diện bikini. Nữ người mẫu còn tiết lộ bí quyết tạo dáng khiến mọi khung hình bikini đều trở nên cuốn hút chính là luôn để cơ thể ở trạng thái được kéo dãn. Mỹ nhân sinh năm 1965 chia sẻ rằng chỉ cần giơ tay lên cao hoặc nằm thư giãn, cơ thể tự nhiên sẽ vào form đẹp nhất mà không cần tạo dáng cầu kỳ. Elizabeth Hurley cũng “bật mí” thêm, ánh sáng bình minh và hoàng hôn chính là chìa khóa cho những bức ảnh bikini hoàn hảo - vừa giúp tôn làn da, vừa tạo hiệu ứng mềm mại, quyến rũ mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Body cực chuẩn của Elizabeth Hurley khi diện bikini.

Elizabeth Hurley vẫn giữ vững danh xưng “biểu tượng gợi cảm nước Anh” dù đã bước sang tuổi 60. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh thoát với đường nét sắc sảo, đôi mắt hút hồn và làn da căng mịn vạn người mê. Vóc dáng của cô gần như không thay đổi sau hàng chục năm, với vòng eo nhỏ gọn, bờ vai thon và đường cong mềm mại đầy nữ tính. Cơ thể săn chắc, tỉ lệ cân đối cùng phong thái tự tin giúp Elizabeth luôn nổi bật trong mọi khung hình, toát lên vẻ quyến rũ, sang trọng và rực rỡ.