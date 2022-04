Không thể nhận ra "nữ hoàng gợi cảm" nhất xứ Hàn một thời, từng "cởi" hết mình mà giờ nữ tính, dịu dàng phát sợ ở phim mới

Nhắc đến "nữ hoàng quyến rũ" của màn ảnh Hàn, chắc hẳn khán giả sẽ nghĩ đến Uhm Jung Hwa. Không những là chị đại làng âm nhạc xứ Hàn mà Uhm Jung Hwa cũng là một trong những cái tên nổi bật của màn ảnh Hàn. "Nữ hoàng gợi cảm" sở hữu gia tài giải thưởng điện ảnh đồ sộ, bao gồm cả giải thưởng Ảnh hậu danh giá. Là một trong những biểu tượng gợi cảm, Uhm Jung Hwa luôn khiến khán giả ngạc nhiên về độ "bạo" của cô mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, gần đây nữ diễn viên bất ngờ chuyển sang theo đuổi hình tượng nữ tính, thanh lịch khiến các fan không khỏi bất ngờ. Đặc biệt là tạo hình sang chảnh của cô trong Our Blues, bom tấn mới của đài tvN.

Trong phim, Uhm Jung Hwa vào vai Go Mi Ran, bạn thân của Eun Hee (Lee Jung Eun) và là một nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Hàn. Dù chưa chính thức xuất hiện nhưng thông qua các hình ảnh được phía nhà đài nhá hàng, khán giả khá kỳ vọng vào màn lột xác của Uhm Jung Hwa ở phim mới. Trước đây, Uhm Jung Hwa từng gây bão khắp nơi với tựa phim ngập cảnh nóng, Witch's Romance mà cô đóng cùng Park Seo Joon. Trong phim, cả hai liên tục thực hiện vô số cảnh ôm hôn mùi mẫn, táo bạo. Các clip ghi lại phân đoạn nóng bỏng của hai diễn viên nhận được hàng triệu lượt xem. Ngoài ra, tên tuổi của Uhm Jung Hwa cũng gắn liền với loạt dự án 18 như Marriage Is A Crazy Thing, Changing Partners, Five Senses Of Eros.

Ở tuổi 53, nữ diễn viên chuyển sang theo đuổi hình tượng nữ tính, thanh lịch

Tên tuổi của Uhm Jung Hwa từng gắn liền với phim "người lớn"

Nguồn ảnh: Tổng hợp