Không tập thể dục, không chơi thể thao, nhưng nhóm phụ nữ này lại dễ bị rách dây chằng đầu gối gấp 8 lần nam giới

Đối với các vận động viên, rách dây chằng chéo trước (ACL) là một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất mà họ phải đối mặt. Một khi dây chằng chéo trước - một trong bốn dây chằng giữ đầu gối lại với nhau - bị rách, nó khiến người đó bị bất động, việc phẫu thuật và phục hồi chức năng tốn rất nhiều tiền.

Mọi người thường nghĩ rằng chấn thương rách dây chằng chéo trước sẽ xuất hiện nhiều ở các vận động viên hay các bạn trẻ thích chơi thể dục thể thao như bóng đá chẳng hạn. Vì té ngã hay tập không đúng tư thế nên họ mới bị chấn thương dây chằng ở đầu gối.

Tư thế khi chơi thể thao, nhất là bóng đá, không đúng sẽ gây ra tình trạng rách dây chằng chéo trước (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, Tiến sĩ Elizabeth Gardner - trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình thuộc trường Đại học Yale Athletics (Mỹ) đã rất kinh ngạc khi tỷ lệ bị chấn thương ACL ở phụ nữ, nhất là phụ nữ tiền mãn kinh, lại cao gấp 8 lần so với nam giới.

Mặc dù chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào giải thích được lý do vì sao phụ nữ lại dễ bị rách dây chằng chéo hơn nam giới nhưng Tiến sĩ Elizabeth tin rằng nó có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt. Vì đã từng có một nghiên cứu công bố vào năm 2013 về một nhóm phụ nữ trượt tuyết ở dãy núi Alps cho thấy những chị em ở giai đoạn tiền mãn kinh có nguy cơ bị rách ACL cao hơn gấp đôi so với những phụ nữ đã mãn kinh.

Ngoài ra, còn có một cuộc khảo sát khác với 113 nữ cầu thủ bóng đá kéo dài 4 năm. Kết quả cho thấy có mối tương quan rõ ràng giữa tiền mãn kinh với tổn thương ACL. Cụ thể là tổn thương cơ và gân xảy ra phổ biến ở các chị em trong giai đoạn sắp hết thời kỳ kinh nguyệt.

Phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh dễ bị rách dây chằng chéo trước cao gấp 8 lần nam giới (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Elizabeth lý giải rằng có thể các dây chằng chéo trước ở người phụ nữ có chứ các thụ thể estrogen. Mức độ estrogen trong cơ thể sẽ thay đổi thất thường trong giai đoạn tiền mãn kinh nên làm cho khả năng bị chấn thương đầu gối sẽ cao.



Bên cạnh đó, Tiến sĩ Elizabeth cũng tin rằng một yếu tố khác góp phần vào tỷ lệ rách ACL ở phụ nữ là do hình dạng và kiểu chuyển động của cơ thể. So với nam giới, phụ nữ có hông rộng hơn, các nhóm cơ tứ đầu đùi phía trước xương đùi tương đối mạnh hơn nhóm cơ gân kheo phía sau. Do đó, nó sẽ gây áp lực lên quá trình hoạt động công phu của khớp gối.

Để giảm nguy cơ bị rách dây chằng chéo trước, các chuyên gia khuyên chị em phụ nữ nên thường xuyên tập thể dục, bởi khi tập thể dục, bạn sẽ được hướng dẫn cách di chuyển an toàn, cũng như nâng cao khả năng giữ thăng bằng và sự nhanh nhẹn. Điều này cũng giúp bạn giảm được 50% nguy cơ rách dây chằng chéo trước đầu gối.

Theo HeadTP