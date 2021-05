Không sai được vợ rửa bát, chồng gọi sang trách nhà ngoại nhưng màn facetime ngay sau đó của cô lại khiến anh hoảng hồn

Giận vợ lại mang nhà ngoại ra chỉ trích đay nghiến, đấy chính là điều làm phụ nữ mệt mỏi và áp lực nhất từ chồng. Cùng mang tâm sự ấy, mới đây một người vợ trẻ đã lên mạng xã hội dãi bày câu chuyện hôn nhân của mình như sau:

"Tính tới thời điểm này vợ chồng em cưới nhau cũng được 3 năm 4 tháng nhưng chưa bao giờ chồng em rửa bát đũa giúp vợ khi ăn xong. Ngay cả lúc vợ sinh được vài ngày, bà nội bà ngoại về là em phải tự ngồi dậy làm hết. Chồng em nói đó là việc của đàn bà, không bao giờ có chuyện anh ấy động tay vào bếp núc.

Em nản nhất ở chồng là tính ham bia bọt. 10 ngày tới 9 ngày say, anh toàn viện lý do rằng đàn ông bia vào việc ra, không nhậu không ký được hợp đồng, không có khách hàng. Tất nhiên chuyện làm ăn của chồng em luôn hiểu, có điều ngày nào cũng say cũng nôn mửa bắt vợ dọn thì thật sự là không thể chấp nhận.

Bài chia sẻ của người vợ

Bực hơn, chồng em còn nhỏ nhen ở chỗ cứ động tí lại gọi điện sang nhà ngoại chê trách vợ. Khổ nỗi, bố mẹ em sợ con gái ly hôn sẽ khổ cháu ngoại nên lúc nào cũng khuyên em rằng phụ nữ chịu nhún nhường, nhịn chồng chút không sao. Chồng em 'nắn gân' được bố mẹ vợ, càng được thể làm tới.

Thứ 7 tuần trước chồng em được nghỉ, anh gọi 4, 5 bạn nhậu tới nhà ngồi ăn uống cả buổi chiều. 6h tối em về đến nhà thấy chồng nằm ngủ trên sofa, đám bạn nhậu về hết cả, bát đĩa, lon bia vứt đầy nhà, con gửi lớp anh cũng không đi đón. Nghe tiếng lạch cạch, chồng em bật dậy sai vợ dọn dẹp, rửa bát đĩa. Ức chế, em bảo: 'Ai bày ra người ấy dọn, em còn phải đi đón con'.

Vậy là anh hùng hổ đỏ mặt quát vợ: 'Tôi không sai được cô nữa hả? Để tôi gọi cho bố mẹ cô xem họ có dạy được con gái không thì để tôi tống cổ trả để bảo ban lại nhau'.

Tới đây thực sự em không thể kiềm chế nổi nữa. Lập tức em quay lại bảo chồng: 'Không cần anh gọi, tôi sẽ tự gọi cho bố mẹ tôi'.

Dứt lời, một tay em lấy điện thoại gọi facetime cho bố mẹ đẻ, một tay hất thẳng bát đĩa xuống sàn vỡ tan. Bên kia điện thoại, bố mẹ em mắng ầm, song em nói rõ: 'Sống với 1 người chồng vô tâm, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt, không tôn trọng vợ, con thiết gì mà phải gìn giữ. Chồng phải ra chồng, còn không con bỏ không tiếc. Vốn dĩ 1 mình con không thể xây được tổ ấm nên nay con phá hết rồi giải tán. Bố mẹ khỏi cản con ly hôn, cuộc đời của con từ nay con tự quyết. Con tự biết thế nào là hạnh phúc cũng như mẹ con con thật sự cần gì. Một người chồng ích kỷ thà không có còn hơn'.

Chồng em khá choáng trước màn phản kháng của vợ. Lão ấy mắng em láo nhưng em kệ. Đập xong bát, em đi đón con rồi đưa nó về thẳng nhà đẻ. Sáng hôm sau, lão ấy mò sang nhà nói chuyện với bố mẹ em, giọng vẫn còn trách móc rằng em là vợ mà ngang ngược, cứng đầu. Tuy nhiên lần này bố mẹ em bảo: 'Hai đứa đều đã trưởng thành, là cha là mẹ cả rồi, tự quyết định cuộc sống, chúng ta không can thiệp sâu. Con bé quyết định, bố mẹ đều sẽ ủng hộ nó. Nếu nó không tìm thấy hạnh phúc khi ở bên anh thì ly hôn cũng được'.

Ảnh minh họa

Lần này chồng em tẽn tò vì thấy bố mẹ vợ không mắng mỏ, bắt em nhận sai như trước nữa. Từ lúc ấy, lão liên tục nhắn tin gọi điện bảo em đưa con về nhà để vợ chồng nói chuyện lại nhưng em tuyên bố tạm thời ly thân 1 thời gian để cả 2 suy nghĩ cho thật kỹ xem có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa không".

Khi không còn niềm tin, phụ nữ sẽ dứt khoát buông tay và họ cũng mạnh mẽ, khảng khái hơn bao giờ hết. Vậy nên các anh chồng đừng bao giờ thử thách sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của vợ mình, bằng không có ngày các anh sẽ mất tất cả đó.