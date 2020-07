Không quan trọng đàn ông giàu hay nghèo, nhưng nhất định phải có năng lực: 9 dấu hiệu của một người đàn ông CÓ NĂNG LỰC

Dấu hiệu của một cơn mưa rào là sấm chớp và mây đen. Dấu hiệu của tình yêu là những khoảnh khắc trái tim loạn nhịp. Còn dấu hiệu của một người đàn ông có năng lực - hay dấu hiệu của thành công là gì?

1 - SẴN SÀNG THÍCH NGHI ĐỂ THAY ĐỔI

Không ai có đủ đặc quyền để đòi hỏi một cuộc sống không có biến động. Bạn chỉ có thể rèn giũa một tinh thần sẵn sàng đối đầu với những biến động đó mà thôi.

Giống như chuyện khi gió thổi, người đàn ông có năng lực không tìm cách chặn gió, mà người ta sáng chế ra cối xay gió và biến nó thành năng lượng.

2 - SỬ DỤNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Mỗi người đều có 24h mỗi ngày, đàn ông có làm nên chuyện hay không - phụ thuộc vào cách sắp xếp và sử dụng 24h ấy như thế nào.

Vẫn là nguyên tắc cũ: Làm việc khó nhất và quan trọng nhất vào thời điểm bản thân nhiều năng lượng nhất. Những chuyện không đáng, bỏ đi!

3 - SỐNG ĐỘC LẬP

Chúng ta nghe nhiều về cụm từ này, nhưng tôi không muốn bàn đến vấn đề tự nuôi sống bản thân. Đấy là chuyện hiển nhiên!

Sống độc lập mà tôi muốn nói ở đây là cách các bạn tìm ra lối thoát cho chính mình, thay vì bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Muốn mạnh mẽ thì tự biết cách cho bản thân động lực và cảm hứng, thay vì đợi ai đó tới vỗ vai: "Ê, đứng dậy mà làm đi!"

Thất bại thì tự nhủ với lòng phải cố gắng hơn, phải sáng suốt hơn, thay vì nằm đó u sầu và đợi ai đó tới nói: "Thôi không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà." Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ ổn cả, nếu các bạn không làm gì.

4 - THÀNH CÔNG - KHÔNG PHẢI LÀ CÁNH CỬA MỘT CHIỀU

Nhiều người nghĩ rằng: Phải tận lực thu về thì mới mong tới ngày thành công. Nhưng thực ra chẳng phải, cho đi mới chính là nhận lại nhiều hơn. Trên con đường trở thành một người đàn ông có năng lực, không ai chọn cách sống ích kỷ.

Chúng ta vẫn nên giúp đỡ những người khó khăn, vẫn nên vui vẻ với sự thành công của người khác và đừng bao giờ ngừng cảm thông cho nỗi đau của người khác.

5 - YÊU, KHÔNG CẦN ĐIỀU KIỆN

Chúng ta đôi khi hay nhầm tưởng rằng: Có năng lực nghĩa là có tiền, có địa vị và đạt được những thành tựu vật chất. Nhưng chưa đủ.

Người đàn ông có năng lực, ngoài vật chất, còn phải là người biết thể hiện tình cảm, biết cách yêu và yêu chân thành.

6 - KHAO KHÁT HỌC NHỮNG ĐIỀU MỚI

Ai mê Steve Jobs thì chắc chẳng lạ gì với câu: "Stay hungry - Stay foolish" - Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.

Hãy hỏi những điều chưa biết.

Hãy hạ cái "tôi" thấp xuống để lắng nghe. Hãy luôn đặt câu hỏi tại sao và hãy tìm hiểu ngay khi trong đầu có những thắc mắc.

7 - SẴN SÀNG BUÔNG BỎ

Chúng ta hay nói với nhau rằng: "Đừng bao giờ từ bỏ". Câu ấy đúng, ai cũng biết và ai cũng nên cố gắng ít nhất 3 lần trước khi từ bỏ.

Nhưng có lẽ vế sau nhiều người chưa nghe: Hãy sẵn sàng từ bỏ.

Có những người, có những việc - không dành cho bản thân mình và có cố gắng thế nào cũng không được. Để tránh mất thời gian, tốt nhất là buông bỏ và cho chính mình những cơ hội mới.

8 - KHÔNG BÁN RẺ ĐẠO ĐỨC

Chúng ta có thể bán đi tất cả để có được thứ mình muốn, nhưng điều duy nhất và cuối cùng mà bạn nhất định không được bán chính là đạo đức của mình.

Không có đạo đức, thì ngay cả phần cơ bản nhất là LÀM NGƯỜI bạn cũng không có, nói gì đến những bậc cao hơn.

9 - LUÔN YÊU THƯƠNG BẢN THÂN

So sánh bản thân bạn với ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước năm trước sẽ tạo nên thay đổi tích cực, yêu thương bản thân nhiều hơn là so sánh với người khác.

Việc ta hay so sánh bản thân với người khác là vì chúng ta thường hiếm có ai bằng lòng, yêu bản thân tuyệt đối với chính mình. Người thành công muốn so sánh với người thành công hơn, người giỏi muốn so sánh với người giỏi hơn. Vậy nên, bạn khó có thể khỏa lấp thói quen đó. Và vì rất khó để ta bằng lòng tuyệt đối với chính mình, hãy so sánh ta với bản thân. Xem xét sự tiến bộ mỗi ngày của mình như thế nào. Và dù nhanh hay chậm, hãy hài lòng với sự tiến bộ đó.

Khi bạn theo dõi và hài lòng với những thay đổi của mình, bạn sẽ vững tâm với những gì mình đang làm. Bạn không còn quay cuồng nhìn con đường của người khác và so đo rằng mình đang đi nhanh hơn, hay chậm hơn ai nữa. Bạn biết mình đi con đường của riêng mình, vững vàng và tự tại hơn.