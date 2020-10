Không phải Son Ye Jin, Hyun Bin lại được mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới này công khai nói lời yêu

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên January Jones - mỹ nhân nóng bỏng của loạt phim X-Men đã đăng tải hình ảnh Hyun Bin kèm lời công khai tỏ tình: “Never been in love with a man or show more” (tạm dịch: Chưa từng yêu bất cứ người đàn ông nào nhiều như thế).

Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới công khai nói lời yêu với Hyun Bin.

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên, January Jones công khai chuyện bản thân yêu thích Hyun Bin. Trước đó, nữ diễn viên X-Men cũng công khai việc yêu thích cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin.

January Jones cũng rất thích cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin.

January Jones từng được mệnh danh là một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới.

January Jones không phải mỹ nhân Hollywood đầu tiên công khai việc bản thân mê đắm diễn viên Hàn Quốc. Trước đó, “người đàn bà bốc lửa nhất hành tinh” Megan Fox liên tục nhắc đi nhắc lại việc bản thân rất mê Bi Rain.

Thậm chí, Megan Fox còn nhờ người quản lý mời ông xã Kim Tae Hee tới dùng bữa tối cùng mình. Thế nhưng thật đáng tiếc, Bi Rain đã từ chối lời mời của “người đàn bà bốc lửa nhất hành tinh”.