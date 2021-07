Không phải ra ngoài nắng, chị em tranh thủ dưỡng da sáng bật tông và 0% khuyết điểm với 5 bước

Những ngày nghỉ ở nhà, không phải ra ngoài trời nắng hay tiếp xúc với những tác nhân có hại từ môi trường, chị em sẽ có "cơ hội vàng" để làm sáng làn da đang xỉn màu, kém rạng rỡ. Quy trình nâng tông da cũng không có gì quá phức tạp, chị em chỉ cần thực hiện những bước skincare cơ bản, và thêm thắt một hai món có "chuyên môn" trong khoản hack da sáng mịn là dễ có được kết quả mỹ mãn. Sau đây là quy trình làm sáng da bao gồm 5 bước, chị em hãy tranh thủ khoảng thời gian này để tạo cuộc "cách mạng" cho làn da nhé!

1. Làm sạch kỹ lưỡng

Điều kiện tiên quyết của làn da tươi sáng, mịn màng chính là một làn da sạch. Và để giữ cho da được thông thoáng, bạn sẽ cần thực hiện đầy đủ cả hai bước làm sạch da vào mỗi tối, bao gồm tẩy trang + dùng sữa rửa mặt. Bước tẩy trang sẽ có nhiệm vụ loại bỏ cặn kem chống nắng (vì ở nhà bạn vẫn cần bôi sản phẩm bảo vệ da này), dầu thừa gây bít tắc lỗ chân lông, giúp da thêm thoáng sạch. Cuối cùng, để da dẻ trở nên thanh khiết và thông thoáng nhất có thể, bạn cần dùng thêm sữa rửa mặt. Bước skincare này sẽ giúp gột rửa sạch sẽ những tàn dư mà bước tẩy trang chưa xử lý hết. Lưu ý rằng, bạn cần chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ để không bào mòn làn da, nếu không da dẻ sẽ trở nên nhạy cảm, yếu ớt và sần sùi hơn, quy trình làm sáng da khó đạt hiệu quả tối ưu.

2. Dưỡng ẩm đầy đủ

Ngay cả khi ở trong nhà cả ngày, nhiều yếu tố cũng sẽ chực chờ bòn rút độ ẩm của làn da. Do đó, bước dưỡng ẩm vẫn là bắt buộc. Việc bôi kem dưỡng ẩm đều đặn vào hai buổi sáng – chiều còn giúp làn da được nuôi dưỡng, trở nên khỏe khoắn và căng mọng, da nhờ vậy cũng thêm tươi sáng, rạng rỡ. Khi chọn kem dưỡng ẩm, bạn hãy ưu tiên các phiên bản mỏng nhẹ bởi thời tiết vẫn khá nóng nực. Những lọ kem dưỡng nhẹ nhàng, thấm nhanh sẽ vừa không gây bít tắc làn da, vừa bảo đảm sự dễ chịu để bạn muốn chăm chỉ thực hiện bước skincare này hơn.

3. Bôi serum vitamin C

Quy trình làm sáng da không thể thiếu đi serum vitamin C. Sản phẩm này sẽ giúp xóa mờ những đốm thâm, khuyết điểm có sẵn, đồng thời cho bạn làn da đều màu, sáng hồng hơn và có độ glow chuẩn đẹp. Quan trọng không kém, vitamin C còn bảo vệ bạn khỏi các gốc tự do gây ra bởi ánh nắng (xuyên qua cửa kính), stress, chế độ ăn thiếu lành mạnh, khói thuốc để bạn không phải đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm. Khi có thời gian ở nhà cả ngày, bạn nên dùng serum vitamin C cả 2 buổi sáng – tối để làn da được dưỡng trắng và bảo vệ tối ưu hơn.

4. Tẩy da chết

Tế bào chết tích tụ cũng là nguyên nhân khiến da bị xỉn màu và sần sùi, không thể tươi sáng cho nổi. Do đó, tẩy da chết rõ ràng là bước skincare bạn cần phải thực hiện. Tuần khoảng 2 – 3 lần, bạn có thể dùng tẩy da chết hóa học hoặc dạng gel. Những thành phần tẩy da chết như AHA/BHA hoặc enzyme trái cây sẽ giải phóng bề mặt da/lỗ chân lông khỏi tế bào chết, trả lại cho bạn làn da tươi sáng và mịn màng.

5. Bôi kem chống nắng

Như đã đề cập vài lần ở trên, ở nhà thì bạn vẫn cần bôi kem chống nắng vì tia UV sẽ xuyên qua cửa kính và tấn công làn da của bạn, âm thầm góp phần gây lão hóa, sạm da. Và hãy chịu khó dành một chút thời gian vào mỗi buổi sáng để bôi kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, chống được cả tia UVA và UVB, bạn sẽ được "đền đáp" bởi một làn da sáng khỏe, mịn màng đấy!

Ảnh: Instagram