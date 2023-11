Không phải protein nào cũng tốt để giảm cân, chuyên gia dinh dưỡng khẳng định muốn giảm eo phải ăn loại đạm này

Thực phẩm chứa protein đem lại cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Đó là lý do vì sao protein là một trong những thứ tốt nhất cần trang bị trên hành trình giảm cân của bạn. Nhưng trong vô số các loại thực phẩm giàu protein để lựa chọn, đâu là loại đạm tốt nhất để giảm cân?



Chia sẻ trên trang Eat this! Not that!, TS Amy Goodson (chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ) tiết lộ loại protein số 1 cần bổ sung vào bất cứ chế độ ăn uống nào nếu bạn muốn giảm cân lành mạnh.

Trứng - Loại protein tốt nhất để giảm cân

TS Amy Goodson nhận định, tất cả các loại protein chất lượng cao như cá, thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng và sữa đều có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì giúp bạn no lâu. Tuy nhiên "trứng là nguồn protein hàng đầu để giảm cân vì nhiều lý do", TS Goodson nói. Dưới đây là những lý do cụ thể:

1. Trứng là nguồn protein chất lượng cao

Trứng được coi là "nguồn protein hoàn chỉnh", TS Goodson giải thích. Điều này có nghĩa là chúng cung cấp mọi axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn cần. Loại protein chất lượng cao này rất quan trọng để duy trì và sửa chữa các mô cơ, đặc biệt có giá trị trong quá trình giảm cân khi bạn đang cố gắng duy trì khối lượng cơ nạc.

2. Ít calo

Có khoảng 72 calo trong một quả trứng lớn. Lượng calo tương đối thấp giúp trứng trở thành thực phẩm giảm cân và là "lựa chọn cực ít calo cho những ai muốn kiểm soát lượng calo nạp vào trong khi vẫn nhận được các chất dinh dưỡng thiết yếu".

3. Chứa đầy chất dinh dưỡng

Trứng không chỉ là nguồn protein tuyệt vời mà còn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, chẳng hạn như chất chống oxy hóa (bao gồm zeaxanthin, lutein), vitamin (bao gồm vitamin D, vitamin B) và khoáng chất (bao gồm selen, phốt pho).

Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và có thể bổ sung cho chế độ ăn kiêng giảm cân, giúp bạn luôn khỏe mạnh, không sợ thiếu chất.

4. Kiểm soát lượng đường trong máu

Trứng có chỉ số đường huyết thấp. Điều này có thể hỗ trợ ngăn ngừa lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và giảm bất thường, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn không lành mạnh.

5. Chế biến linh hoạt

Trứng là một loại thực phẩm cực kỳ linh hoạt có thể được chế biến theo vô số cách ngon miệng. Đây là sự bổ sung liền mạch cho việc luân chuyển bữa ăn hàng tuần của bạn.

Bạn có thể thưởng thức chúng trộn với rau tươi cho bữa sáng hoặc ốp trứng ăn kèm bánh mì nướng bơ, ăn vặt với trứng luộc...

Bạn nên ăn bao nhiêu protein mỗi tuần để giảm cân?

Khi nói đến lượng protein bạn nên tiêu thụ mỗi tuần để thúc đẩy quá trình giảm cân, bạn cần nhớ rằng "điều đó tùy thuộc vào từng cá nhân".

TS Goodson chỉ rõ: "Nhu cầu protein được cá nhân hóa cho từng người, dựa trên cân nặng và loại hình/số lượng bài tập".

Không có khuyến nghị nào cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, chuyên gia "bật mí" một nguyên tắc nhỏ là nên bổ sung 25-30g protein chất lượng cao trong cả 3 bữa ăn, sau đó thêm 10-20g protein vào bữa ăn nhẹ. Đây là khuyến cáo chung, không dành cho riêng đối tượng nào.

Vậy với người tập luyện thì sao? Chia sẻ về vấn đề này, HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng) cho biết, nhiều người quên rằng protein cần thiết cho các quá trình khác trong cơ thể. Cơ thể sẽ ưu tiên cho những quá trình này, còn xây dựng cơ bắp là sau cùng.



"Protein đi vào cơ thể sẽ thành amino acid, được sử dụng để tạo hormone, enzym, xây dựng hệ thống miễn dịch và các mô trên cơ thể. Sau khi protein được đáp ứng cho các quá trình trên thì lượng thừa còn lại nó mới sử dụng để tổng hợp vào cơ bắp", HLV Phạm Hoàng Vũ nói.

Vị huấn luyện viên chia sẻ, theo nhiều nguồn tài liệu, hầu hết những người tập luyện với tạ sẽ nạp 40g protein là hợp lý. Mức này sẽ đủ để đáp ứng cho các quá trình trên. Đúng là mỗi người đều sẽ khác nhau về kích thước, mức độ hoạt động, tuổi tác, hormone, tuy nhiên, 40g trên mỗi phần ăn là một con số phù hợp đối với hầu hết mọi người có tập luyện.