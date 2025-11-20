Không phải phở, món ăn chỉ từ 15.000–25.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Món ăn bình dân nhưng ghi dấu ấn toàn cầu

Giữa nhiều món Việt nổi danh quốc tế như phở hay bún thang, chính món ăn đường phố bình dị chỉ 15.000–25.000 đồng là bánh mì Việt Nam truyền thống mới tiếp tục được CNN xướng tên trong danh sách 25 bánh kẹp ngon nhất thế giới, khẳng định sức hút đặc biệt của ẩm thực Việt trên bản đồ toàn cầu.

Nhiều báo quốc tế và Việt Nam như Nhân Dân, VOV hay Zing đã dẫn lại, nhấn mạnh rằng CNN xem bánh mì là "một trong những món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á".

Bánh mì Việt Nam truyền thống tiếp tục được CNN xướng tên trong danh sách 25 bánh kẹp ngon nhất thế giới. (Ảnh: VOV)

CNN mô tả bánh mì Việt Nam là sự giao thoa độc đáo giữa bánh baguette Pháp và kỹ thuật chế biến nội địa. Lớp vỏ ngoài vàng giòn, ruột mềm xốp, phần nhân kết hợp nhiều nguyên liệu tuy bình dân nhưng hài hòa đến mức hoàn hảo. Pate béo ngậy, chả lụa đậm đà, đồ chua thanh nhẹ, rau mùi thơm mát và xốt mayonnaise tạo nên một tổng thể hương vị mà theo CNN, "không có món sandwich nào trên thế giới có thể sao chép trọn vẹn".

Điều đáng nói là bánh mì Việt Nam không cố gắng trở nên sang trọng hay phức tạp. Nó giữ nguyên sự dân dã, mộc mạc. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến CNN và nhiều chuyên trang ẩm thực quốc tế đánh giá cao tính bản sắc, sự cân bằng và cả sự sáng tạo của người Việt trong việc biến một món ăn du nhập thành tài sản ẩm thực đậm dấu ấn riêng.

Hành trình từ món ăn vỉa hè rẻ tiền đến biểu tượng văn hóa

Giá chỉ từ 15.000–25.000 đồng cho một ổ bánh mì đầy đặn, món ăn này tồn tại trong đời sống người Việt như một thói quen ăn nhanh, một bữa sáng tiện lợi hay đôi khi chỉ đơn giản là một lựa chọn thay thế khi quá bận rộn để ngồi vào quán. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp bánh mì ở mọi góc đường: từ những xe đẩy nhỏ trong các khu chợ, những cửa hàng ven phố, những tiệm nhỏ san sát nhau cho đến trước cổng trường học vào mỗi buổi sáng.

Giá chỉ từ 15.000–25.000 đồng cho một ổ bánh mì đầy đặn, món ăn này tồn tại trong đời sống người Việt như một thói quen ăn nhanh, một bữa sáng tiện lợi... (Ảnh: Thanh niên)

Không có nhiều món ăn trên thế giới đạt được tần suất xuất hiện dày đặc như vậy trong đời sống hàng ngày. Và chính sự phổ biến này khiến bánh mì trở thành phần ký ức của nhiều thế hệ. Với người Việt, bánh mì không chỉ là món ăn mà còn là hương vị tuổi thơ, là bữa sáng ấm áp trước giờ đến trường, là phần ăn vội giữa những ca làm, là món ăn cứu đói những lúc túi tiền hạn hẹp.

Còn với du khách nước ngoài, bánh mì lại mang một ý nghĩa khác: nó là "cánh cửa" để cảm nhận văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Youtube)

Còn với du khách nước ngoài, bánh mì lại mang một ý nghĩa khác: nó là "cánh cửa" để cảm nhận văn hóa Việt Nam. Không ít blogger ẩm thực đã dành nhiều bài viết để ca ngợi bánh mì như "món ăn đáng thử đầu tiên khi đến Việt Nam", một biểu tượng của ẩm thực đường phố sôi động và đầy màu sắc. Chính sự giản dị ấy, chứ không phải sự cầu kỳ, đã giúp bánh mì Việt Nam giữ vững vị trí của mình trong danh sách của CNN suốt nhiều năm qua.

Sánh vai cùng những tượng đài ẩm thực thế giới

Danh sách của CNN quy tụ nhiều món bánh kẹp nổi tiếng như Bocadillo de jamón Ibérico của Tây Ban Nha với thịt giăm bông Iberia thượng hạng; Torta ahogada và Pambazo đậm vị Mexico; Po'boy của New Orleans với hàu chiên giòn; Montreal smoked meat của Canada hay Katsu sando của Nhật Bản được chế biến tỉ mỉ.

CNN mô tả bánh mì Việt Nam là sự giao thoa độc đáo giữa bánh baguette Pháp và kỹ thuật chế biến nội địa. (Ảnh: San Hotel Series)

So sánh giữa bánh mì Việt Nam và những món bánh kẹp huyền thoại này cho thấy một điều thú vị: phần lớn những món trong danh sách đều có giá không hề rẻ, cách chế biến cầu kỳ hoặc nguyên liệu đặc biệt. Trong khi đó, bánh mì Việt Nam lại là món ăn bình dân nhất, giá rẻ nhất và có lẽ cũng đời thường nhất trong toàn bộ danh sách.

Chính sự tương phản này càng làm nổi bật giá trị của bánh mì: sự ngon theo đánh giá quốc tế không nhất thiết phải đến từ sự xa hoa, mà nằm ở cách người Việt biến các nguyên liệu đơn giản thành một tổng hòa tròn vị.

Sức sống bền bỉ của ẩm thực Việt từ một ổ bánh giòn rụm

CNN cũng ghi nhận rằng bánh mì Việt Nam có sức sống đặc biệt trong môi trường đô thị. Ở Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ thành phố lớn nào, bánh mì luôn giữ được sức hút. Những sáng mùa đông Hà Nội, người ta thường ghé vào một xe bánh mì nhỏ, nhận ổ bánh nóng giòn còn bốc hơi nghi ngút, rồi vừa đi vừa ăn. Ở Sài Gòn, bánh mì lại gắn với nhịp sống nhanh, nhộn nhịp, trở thành bữa sáng không thể thiếu của nhiều người.

Tính linh hoạt của bánh mì cũng là một điểm mạnh. (Ảnh: VOV)

Tính linh hoạt của bánh mì cũng là một điểm mạnh. Mỗi vùng miền lại có cách biến tấu khác nhau: bánh mì Hội An nhỏ xinh với lớp vỏ mỏng và nhân đầy ắp; bánh mì Sài Gòn đậm vị với pate và đồ chua; bánh mì Đà Nẵng có thêm lớp bơ hành thơm lừng. Chính sự đa dạng này tạo ra "bản đồ bánh mì Việt Nam" phong phú, khiến du khách muốn thử hết mỗi khi đặt chân tới các vùng đất khác nhau.

Vinh danh này của CNN không chỉ dành cho hương vị của một món ăn, mà còn là sự công nhận dành cho văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam: giản dị, sáng tạo, hài hòa và mang đậm bản sắc.

Bánh mì, từ một món ăn vỉa hè rẻ tiền, đã trở thành đại sứ của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới. (Ảnh: Thanh niên)

Bánh mì, từ một món ăn vỉa hè rẻ tiền, đã trở thành đại sứ của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới. Và có lẽ, sẽ còn rất lâu nữa, chiếc bánh giòn rụm ấy vẫn tiếp tục mang hương vị Việt lan tỏa tới bạn bè năm châu.