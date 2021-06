Không phải ai cũng hợp tóc mái thưa, "tiểu tam" Han So Hee chính là ví dụ

Tóc mái thưa là kiểu tóc khá quen thuộc và được nhiều người yêu thích vì tạo cảm giác ngọt ngào, nữ tính. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể để đẹp kiểu tóc này, thậm chí tóc mái thưa còn có thể khiến nhan sắc của họ trông kém đẹp hơn thường lệ, Han So Hee chính là ví dụ điển hình.



Han So Hee vốn được nhiều người yêu thích với nhan sắc ngọt ngào, đường nét thanh tú. Dù chỉ để tóc mái dài đơn giản cô vẫn tạo cảm giác sang chảnh, đằm thắm.

Mới đây, Han So Hee vừa đổi sang kiểu tóc mái thưa. Kiểu tóc này giúp Han So Hee có phần trẻ trung tươi tắn hơn so với tóc mái dài.

Tuy nhiên nữ diễn viên vốn có gương mặt tròn nên phần tóc mái thưa cũng vô tình khiến đường nét của cô trông tròn trịa, phần má phúng phính hơn.

Nhiều netizen cho rằng kiểu tóc này tuy trẻ trung nhưng lại không thực sự phù hợp với nhan sắc của Ha So Hee, khiến các đường nét của cô trở nên nhạt nhòa, không thực sự thu hút.

Trong khi đó kiểu tóc mái dài tuy đơn giản nhưng lại tạo cảm giác sang chảnh và khiến gương mặt trông thanh thoát hơn.

Một số bình luận từ dân tình:

- Cô ấy vẫn xinh nhưng tôi thích tóc mái dài hơn.

- Tóc mái dài trông sang hơn, tóc mái thưa lại trẻ trung hơn.

- Tóc mái dài sẽ giúp gương mặt trông cân đối, tóc mái thưa lại khiến mặt ngắn lại.