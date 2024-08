Bộ phim Hồi Ức Của Một Geisha lên sóng từ năm 2005 đã trở thành tác phẩm kinh điển của màn ảnh Trung Quốc và Nhật Bản. Trong đó, ngoài dàn sao Chương Tử Di, Ken Watanabe, Dương Tử Quỳnh, Củng Lợi... được thế giới ca ngợi, cô bé Ohgo Suzuka cũng khiến khán giả nhớ mãi không quên.



Trong phim, Ohgo Suzuka thể hiện vai nữ chính Chiyo (Chương Tử Di đóng) ngày nhỏ. Chiyo bị cha bán vào nhà kỹ nữ, thường xuyên chịu đòn roi. Trong người cô bé mang nét bi thương nhưng cũng có sự cứng cỏi, vươn mình lên như một bông hoa dại. Khán giả và giới phê bình đề khen ngợi khả năng diễn xuất của Ohgo Suzuka. Cô bé thể hiện tốt quá trình trưởng thành về mặt tâm lý của nhân vật, từ rụt rè đáng yêu trở nên kiêu hãnh, không chịu thua trước số phận. Thậm chí, khán giả còn khen ngợi Ohgo Suzuka đã diễn được nhân vật như xé sách bước ra.

Ohgo Suzuka có diễn xuất tuyệt vời, không hề lép vế bên dàn sao đình đám

Ngoại hình của Ohgo Suzuka gây xao xuyến vì xinh đẹp tinh khôi

Đặc biệt là đôi mắt xám ám ảnh của Chiyo, đôi mắt luôn trong veo, ướt át như chứa cả sao trời và biển rộng bên trong. Màu mắt đặc biệt có được nhờ kính áp tròng nhưng hình dáng đôi mắt của Ohgo Suzuka rất đẹp và khả năng diễn xuất tốt giúp đôi mắt trở nên ấn tượng. Nhờ đó, Ohgo Suzuka được mệnh danh là "thiên thần có đôi mắt đẹp nhất châu Á".

Đôi mắt xám của cô ám ảnh khán giả

Ohgo Suzuka bật lên thành sao nhí nổi tiếng khắp thế giới

Nhờ vai diễn này, Ohgo Suzuka đã đạt giải Diễn viên mới triển vọng (Hội phê bình phim Nhật Bản) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Hiệp hội Hàn lâm Nhật Bản). Những tưởng sự nghiệp của Ohgo Suzuka sẽ suôn sẻ nhờ vai diễn nhí vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, ngoại hình của Ohgo Suzuka càng trưởng thành càng không giống thời nhỏ.



Khi còn bé, Ohgo Suzuka có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tràn đầy linh khí, nhưng khi trưởng thành, các đường nét của cô phát triển khá bình thường, không còn sức hấp dẫn như xưa.

Khán giả không nhận ra Ohgo Suzuka vì khi trưởng thành nét của cô thay đổi khá nhiều

Nếu không nhắc tên, ai có thể biết đây là bé Chiyo

Ohgo Suzuka hiện tại đã bước sang tuổi 31 nhưng sự nghiệp làng nhàng

Nhờ danh tiếng cũ, Ohgo Suzuka từng được mời tham gia một số phim điện ảnh như Kamen Rider Zero-One the Movie: REAL×TIME (2020), I Was A Secret Bitch (2019), The Mourner (2015), The Ode to Joy (2006)…

Tuy nhiên, ngôi sao nhí không vượt qua được cái bóng quá lớn thời bé, diễn xuất và ngoại hình của Ohgo Suzuka đều đi xuống. Từ đó, cô không có được những dự án lớn, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật, song chỉ tham gia một số vai diễn nhỏ.