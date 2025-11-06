Không nhận ra phú bà Đàm Thu Trang: Cường Đô La thừa nhận xem xong ngất vì vợ

Khác với những bộ ảnh du lịch thông thường, lần này cựu người mẫu chọn khung cảnh cung điện cổ kính vào giờ hoàng hôn, ánh nắng vàng óng chiếu qua từng mái ngói, tạo nên bầu không khí vừa lãng mạn vừa uy nghiêm.

Một bộ hình du lịch theo phong cách không thường thấy nhưng thành công bất ngờ của Đàm Thu Trang.

Trong loạt ảnh, cựu người mẫu diện Hanbok màu đỏ tía và kem, một trong những trang phục truyền thống cao cấp nhất của Hàn Quốc. Chiếc áo Jeogori ngắn màu kem nhạt phối cùng váy Chima đỏ rượu xòe bồng, viền đính kim tuyến cầu kỳ ở gấu váy tạo điểm nhấn sang trọng. Tóc búi cao kiểu truyền thống, cài trâm hoa nhỏ xinh, Đàm Thu Trang với makeup look tông màu cam hồng nhẹ nhàng với - tất cả tạo nên hình ảnh như một hoàng hậu bước ra từ phim cung đấu.

Vẻ quý phái, đằm thắm như một hoàng hậu bước ra từ phim Hàn.

Điều đặc biệt nằm ở khí chất mà Đàm Thu Trang toát ra trong từng khung hình. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm phức tạp, chính thần thái uy nghiêm ấy đã tỏa ra vẻ quý phái, điềm tĩnh.

Chiều cao lợi thế giúp cựu người mẫu làm ngủ bộ Hanbok rộng lớn.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi. Stylist Pông Chuẩn - người bạn thân thiết của Đàm Thu Trang cũng nhanh chóng để lại comment xuýt xoa khen cô bạn đã tìm được đúng nền văn minh. Một người bạn khác cũng hào hứng hưởng ứng: "Hoàng hậu này như bước từ trong tranh ra vậy".

Đáng chú ý nhất vẫn là phản ứng của ông xã Cường Đô La. Khi được bạn bè nhắc tên, vị tổng tài không ngần ngại thừa nhận xem xong ảnh đã... ngất luôn trước nhan sắc của "nóc nhà": "Xem xong ngất luôn anh à, vợ em xinh quá!" - nam doanh nhân bình luận.

Cường Đô La thừa nhận sốc visual đến ngất vì vợ.

Từng là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt, Đàm Thu Trang ghi dấu ấn với loạt thành tích ấn tượng ngay từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. Năm 2008, cô giành giải Miss Teen được yêu thích nhất, 2 năm sau cô tiếp tục đăng quang Hoa khôi xứ Lạng và lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cột mốc đáng chú ý nhất trên con đường sự nghiệp của Đàm Thu Trang là vị trí Top 6 Vietnam's Next Top Model 2011, đánh dấu hành trình người mẫu chuyên nghiệp.

Đàm Thu Trang cùng Diệp Lâm Anh (trái) và Pông Chuẩn (phải) thân thiết từ Vietnam's Next Top Model 2011.

Sau khi kết hôn cùng Cường Đô La năm 2019, Đàm Thu Trang gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, dành nhiều thời gian cho tổ ấm nhỏ. Cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con trên mạng xã hội. Thế nhưng mỗi lần tái xuất, cô đều có thể khiến netizen phải xuýt xoa bởi visual ngày càng mặn mà, phong thái đằm thắm và phong cách thời trang tinh tế.

Không như nhiều bà mẹ sau sinh, Đàm Thu Trang vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc và làn da tươi sáng. Cô theo đuổi lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện, ăn uống khoa học, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ. Ở tuổi ngoài 30, phong cách của Đàm Thu Trang dần chuyển sang hướng thanh lịch, tối giản nhưng sang trọng, thể hiện rõ tinh thần quiet luxury.

Phong cách thanh lịch, tinh tế của cựu người mẫu.



