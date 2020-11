Không muốn nhan sắc tàn phai, chị em cần tránh gấp 4 loại đồ uống khiến tuổi chưa già da đã đầy nếp nhăn

Có rất nhiều nguyên nhân khiến nhan sắc của chị em tàn phai, ngay cả khi chưa nhiều tuổi cho lắm; đó có thể là do lười bôi kem chống nắng, skincare sai cách, hay thường xuyên rơi vào trang thái căng thẳng, bị mất ngủ… hoặc cũng có khi, chỉ vì ăn uống vô tội vạ, chị em đã khiến viễn cảnh già trước tuổi tới gần hơn. Nói một cách cụ thể nữa, nếu cứ dùng 4 món đồ uống sau đây, chị em sẽ chẳng thể giữ được làn da khỏe mạnh, trẻ trung không một nếp nhăn.

1. Nước tăng lực

Phải công nhận một điều rằng, hương vị của những lọ nước tăng lực luôn hấp dẫn và khiến người ta muốn uống không ngừng. Tuy nhiên, đây lại là thức uống cực kỳ hại da. Nước tăng lực chứa rất nhiều đường và có tính acid nên dễ phá hủy men răng, khiến răng ố vàng và nụ cười của bạn theo đó cũng già nua, "chán đời" hơn. Đáng lưu tâm không kém, trong nước tăng lực có lượng caffeine và sodium khá lớn, dẫn đến tình trạng da mất nước, đặc biệt là khi bạn uống nhiều. Và da mất nước chính là một trong những yếu tố khiến nếp nhăn hiện hữu rõ rệt hơn trên gương mặt, và bạn cũng bị cộng thêm mấy tuổi.

2. Trà sữa

Trà sữa là một trong những loại đồ uống siêu nhiều đường và đây chính là nguyên nhân khiến bạn lão hóa nếu một tuần cứ cùng đồng nghiệp order vài cốc trà sữa. Theo chuyên gia giảm cân Taz kiêm tác giả của cuốn sách What Doctors Eat and The 21-Day Belly Fix (Tạm dịch: Các bác sĩ ăn gì và 21 ngày định hình lại vòng bụng): "Đường sẽ gây kích ứng – yếu tố ngáng đường bạn chạm tới làn da khỏe đẹp, không tỳ vết. Tệ hơn, đường còn phá hủy collagen và elastin – những thứ giữ cho làn da của bạn trông thật mềm mại, căng mọng".

Và nghe đến đây, các chị em đã biết nhiệm vụ mình cần thực hiện để sở hữu làn da luôn trẻ đẹp là gì chưa? Đó chính là "cai" trà sữa.

3. Đồ uống có cồn

"Thi thoảng lắm mới uống một hai ly rượu thì không gây tổn hại đến làn da, thế nhưng uống nhiều quá thì sẽ gây ra sự sản sinh của các gốc tự do – một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa. Bên cạnh đó, đồ uống có cồn cũng sẽ lấy đi vitamin A của cơ thể, và đây là chất chống oxy hóa rất cần thiết cho quá trình tự tái tạo tế bào da", theo chuyên gia Taz. Nếu có lúc nào đó, bạn cần một chút men thì chuyên gia khuyên bạn chỉ nên uống rượu vang, sâm-banh hoặc một chút vodka soda thêm lát chanh vàng… chứ đừng dùng đồ có cồn thêm đường. Và quan trọng nhất, bạn nên uống đồ có cồn thật hạn chế thôi, thay vào đó là nên uống trà xanh thì tốt hơn.

4. Cocktail có đường

Pina Colada, Margarita hay Mojito đều là những món cocktail thực sự hấp dẫn nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên uống càng ít càng tốt. Những món cocktail này chứa đầy những thứ tệ hại đối với làn da, như cồn và đường chẳng hạn; thậm chí lượng đường trong cocktail có thể lên đến hơn 50gr/ly. Và tất cả những yếu tố này sẽ khiến da bị mất nước, phá hủy collagen và việc xuất hiện nếp nhăn, da chảy xệ, già nua trông thấy chỉ là chuyện sớm chiều.

Nguồn: Eat This

Ảnh: Internet