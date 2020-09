30 tuổi nếu không muốn da ngày càng lão hóa và xỉn màu, bạn hãy bổ sung ngay 1 trong 3 lọ serum dưới đây

Một làn da hoàn hảo trong truyền thuyết thường thỏa mãn các yếu tố như: Không mụn, đốm nâu, mịn màng về cả phần nhìn lẫn cảm giác, căng khỏe, soi kỹ cũng chẳng thấy nếp nhăn và tất cả những điều này càng kéo dài lâu càng tốt, ít nhất là cho đến khi bạn 45 tuổi. Nghe thì có vẻ không tưởng nhưng thực tế, da bạn có thể đạt đến cảnh giới tốt đẹp ấy nếu nghe theo lời bác sĩ da liễu, thêm serum vitamin C vào quy trình.

Lợi ích khi dùng serum Vitamin C

Khi được hỏi về điều cốt lõi mà serum vitamin C mang đến cho làn da, bác sĩ da liễu Robb Akridge - đồng sáng lập hãng thiết bị chăm sóc da Clarisonic tại Washington chưa đề cập đến khả năng làm sáng da vội (dù đây có lẽ là công dụng đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến khi nói về serum vitamin C), thay vào đó, bác sĩ chia sẻ: "Là một chất chống oxy hóa, vitamin C sẽ giúp sửa chữa, xóa mờ những dấu hiệu tuổi tác; đồng thời kháng viêm, ngăn kích ứng và giúp phục hồi làn da".

Vì vậy, nếu muốn da khỏe đẹp, trẻ lâu hoặc gương mặt của bạn đã nhen nhóm xuất hiện dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da chảy xệ… hãy thêm serum vitamin C vào quy trình chăm sóc da mà lý tưởng nhất là dùng trước kem chống nắng; và rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy da mịn màng, săn chắc và tươi trẻ hơn hẳn.

Vitamin C + Kem chống nắng = Bảo vệ da hoàn hảo

Kem chống nắng thì rõ ràng là sản phẩm không thể thiếu, bởi đây chính là "lá chắn" giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa cùng những vấn đề trước mắt khác như: mụn, da bóng dầu, xỉn màu, mất nước… Dùng kem chống nắng không thì da bạn đã khỏe đẹp, nhưng để "lá chắn" bảo vệ da kiên cố hơn nữa, bạn nên thoa serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng.

Lý do là bởi, chất chống oxy hóa - vitamin C sẽ ngăn gốc tự do tấn công làn da, và nhan sắc của bạn sẽ được bảo vệ tối ưu trước những tác nhân gây hại từ phía môi trường. Đó còn chưa kể, vitamin C sẽ làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, kích thích sản sinh collagen nên sẽ cho bạn làn da rạng ngời, căng bóng.

Gợi ý 3 chai serum Vitamin C giá dưới 500.000 VNĐ.