Không muốn bếp gas cháy nổ, hãy luôn ghi nhớ 7 KHÔNG sau đây

Khí gas nặng hơn không khí, do vậy khi bị rò rỉ, nó sẽ chìm xuống dưới sàn, tạo hỗn hợp không khí ngay mặt sàn và đó là nơi nguy hiểm nhất cho cháy nổ.

Khi đó, chỉ cần gặp tia lửa hay nguồn nhiệt thì chắc chắn sẽ xảy ra cháy nổ mãnh liệt. Trong trường hợp khi gas chưa đủ để xảy cháy thì vẫn nguy hiểm cho con người.

Vì gas xì ra sẽ chiếm chỗ của oxy, quanh khu vực bị ô nhiễm gas không đủ oxy phục vụ hô hấp sẽ dẫn đến ngạt hoặc nặng hơn là nhiễm độc khí gas.

1. Không khóa van gas sau khi nấu ăn

Khi không khóa van sau khi tắt bếp, 1 lượng gas sẽ còn lưu lại ở đường ống dẫn, nếu trong điều kiện bình thường thì không sao. Nhưng nếu ống dẫn bị nứt, điểm nối giữa dây dẫn và bình gas không xiết chặt khiến gas rò rỉ, khi gặp tia lửa điện thì sẽ gây ra sự cố cháy nổ.

Việc nhớ khóa van không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp tiết kiệm gas nữa đó. Bạn hãy tạo thói quen khóa van gas sau khi sử dụng nhé.

Ảnh minh họa.

2. Không lắp đặt bếp gần ổ điện, thiết bị dễ bắt nhiệt

Người Việt luôn muốn tận dụng mọi vị trí để sắp đặt đồ dùng của mình sao cho tiện sử dụng, dẫn đến các đồ dùng có thể cắm chung một ổ điện và luôn đặt gần nhau như bếp gas, nồi cơm, lò nướng, lò vi sóng, ấm đun siêu tốc...

Với tình trạng này, một khi dòng điện bị quá tải, hoặc nhiệt từ bếp gas tiếp xúc với tia lửa điện gần đó thì rất dễ gây ra cháy nổ lớn.

Hãy sắp xếp đồ dùng thật hợp lý để đảm bảo an toàn cho gia đình và những người xung quanh.

Bếp gas phải được lắp đặt ở nơi an toàn, tránh xa ổ điện hay công tắc điện.

3. Không mua bếp, bình gas không rõ nguồn gốc

Bạn nên đến các cửa hàng phân phối của các hãng bếp gas uy tín. Các hãng gas uy tín sẽ đảm bảo an toàn cho bạn hơn như Paloma, Sunhouse, Electrolux, Teka, Malloca... để có được chế độ bảo hành khi có sự cố, đồng thời giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Đừng tiết kiệm một ít tiền mà mua thiết bị ở những nơi không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, khi thay bình gas bạn nên kiểm tra kỹ để đảm bảo bình gas còn nguyên vẹn, không bị trầy xước, không hoen rỉ hay móp méo.

4. Không có thói quen bảo trì, vệ sinh bếp gas

Không vệ sinh thường xuyên, các loại dầu mỡ cùng thức ăn rơi vãi tích tụ lâu ngày rất dễ bén lửa làm cháy nổ. Khi không có thói quen bào trì bếp, bạn không kiểm soát được tình trạng của bếp và khi cháy nổ xảy ra bạn không biết nguyên nhân tại đâu, lúc đó có hối hận cũng không kịp.

Hãy tập thói quen vệ sinh bếp sau khi nấu xong, hoặc 1 lần/1 tuần. Bảo trì bếp 2 - 3 tháng/1 lần để yên tâm hơn khi sử dụng bạn nhé.

Ảnh minh họa.

5. Không dùng bật lửa, điện thoại di động để kiểm tra bếp gas

Khi nghe mùi khí gas trong nhà, việc cần làm là đóng van ga ngay lập tức, mở các cửa cho thông thoáng để gas tự bay ra ngoài, giảm nồng độ khí cháy trong bếp.

Nếu bạn dùng bật đèn, quạt, điện thoại di động có thể phát ra tia lửa, gặp khí gas dễ gây cháy. Nếu không muốn rước họa vào thân, hãy tuyệt đối không sử dụng những dụng cụ đó.

6. Không nên để trẻ em sử dụng bếp ga

Bé thường tò mò, táy máy, không ý thức được hết những nguy hiểm có thể phát sinh... nên sẽ khá nguy hiểm nếu để trẻ em tự ý sử dụng bếp ga trong gia đình.

Nếu trẻ nhỏ nhà bạn chưa đủ nhận thức để sử dụng bếp ga an toàn, hãy cảnh báo và xem chừng chúng. Còn nếu thấy bé đã đủ khả năng sử dụng an toàn bạn cũng nên thăm chừng và chỉ dẫn thêm để phòng tránh các tình huống nguy hại có thể xảy ra, vì phòng vẫn luôn hơn chữa.

7. Không t hay mới khi bếp và phụ kiện đã cũ

Thông thường, nguyên nhân các vụ nổ khí gas thường là do gas bị rò rỉ do vỏ bình thủng, van bị hở, dây dẫn bị chuột cắn... Đặc biệt ống dẫn gas là bộ phận "nhạy cảm" dễ bị rò rỉ, nên tốt nhất 5 năm sử dụng, người dân nên thay mới để đảm bảo an toàn. Nếu bếp gas của đã quá cũ và rỉ sét nhiều, hãy thay bếp mới để công việc nấu nướng thuận tiện hơn và an toàn hơn cho căn nhà của bạn.