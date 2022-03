Không khởi tố hình sự vụ "thần y" Võ Hoàng Yên bị tố chữa bệnh gây chết người

Ngày 28/2, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã thông báo không khởi tố hình sự vụ ông Nguyễn Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị tố chữa bệnh gây chết người.

Trước đó, hai người ở TP Thủ Đức, TPHCM đã có đơn tố giác tội phạm đối với Võ Hoàng Yên vô ý làm chết người thân của mình trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Công an huyện Tánh Linh đã vào cuộc điều tra xác định cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ năm 2013.

Ông Võ Hoàng Yên là người có bằng y sĩ chuyên nghiệp về y học cổ truyền và được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Việc khám chữa bệnh từ thiện của ông Yên tại Hưng An Tự đã được UBND huyện Tánh Linh đồng ý.

Giữa tháng 11/2017, bà Đ.T.N. được người thân dẫn đến cơ sở Hưng An Tự để ông Võ Hoàng Yên khám. Bà N. đã không qua khỏi và tử vong trong ngày. Công an xác định là bà N. có mắc bệnh bướu cổ. Khi bà N. mất thì gia đình người thân không đồng ý khám nghiệm pháp y và đưa thi thể đi thiêu.

Do đó, công an không có cơ sở xác định nguyên nhân tử vong, không đủ yếu tố cấu thành tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp". Vì thế, Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo đến những người có liên quan.

Bên cạnh đó, phía các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng nhận được nhiều đơn tố giác đối với ông Võ Hoàng Yên. Hiện các cơ quan vẫn đang điều tra xác minh.

https://afamily.vn/khong-khoi-to-hinh-su-vu-than-y-vo-hoang-yen-bi-to-chua-benh-gay-chet-nguoi-20220301130747317.chn