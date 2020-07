Không khó để nhận biết thực phẩm chức năng "chất lượng" với cách kiểm tra cực nhanh mà nhiều người còn chưa biết

Hiện nay trên thị trường vẫn xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng được trà trộn cùng với rất nhiều sản phẩm chức năng chính hãng, khiến người dùng khó nhận biết được.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cách nhận biết thực phẩm chức năng thật giả, đặc biệt với hai dòng thực phẩm chức năng đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay là Blackmores và Swisse.

Dòng thực phẩm chức năng Blackmores

Một sản phẩm của Blackmores trên bao bì phải in rõ nội dung như trên. Nguồn ảnh: Yeuhangngoai.



Nhận biết sản phẩm bằng mắt thường:

Sản phẩm phải được in trên bao bì có chất liệu tốt, màu sắc không bị lem nhem, chữ viết rõ ràng, không nhòe nhoẹt. Chữ viết trên bao bì thường được in nổi và rõ ràng, không bị sai lỗi chính tả.

Trong khi đó, hàng nhái do để tiết kiệm chi phí sản xuất nên các chi tiết in trên sản phẩm sẽ có màu sắc nhạt hơn và không được chăm chút, thậm chí có nhiều sản phẩm hàng nhái còn bị in sai nhiều lỗi chính tả. Đây hoàn toàn là những lỗi mà bạn có thể nhận biết được bằng mắt thường.

Dùng Barcode (mã vạch) hoặc phần mềm iCheck để check mã vạch sản phẩm:

Ngoại trừ hàng nội địa, khi mua các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc nước ngoài thì chúng ta cần sử dụng phần mềm đọc mã vạch (Barcode Scaner) giúp hỗ trợ kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm.

Điểm đặc biệt của các sản phẩm chức năng Blackmores là tập đoàn này đã cập nhật mã Barcode trên từng sản phẩm giúp người tiêu dùng có thể tự kiểm tra các thông tin chính thức của sản phẩm đó.

Kiểm tra thông tin, nơi bán của một sản phẩm thương hiệu Blackmores khá dễ dàng. Nguồn ảnh: Yeuhangngoai.

Mỗi sản phẩm sẽ có một mã Barcode bao gồm các chữ số mang thông tin về sản phẩm như: nước sản xuất, tên doanh nghiệp, thông tin về sản phẩm, nơi kiểm tra… Mỗi một sản phẩm đều có một mã Barcode duy nhất mà không bao giờ thay đổi.

Hiện nay, bạn có thể cài ứng dụng quét mã này trên điện thoại để sử dụng. Với phần mềm này bạn chỉ cần quét mã bằng ứng dụng iCheck Scanner, các thông tin có liên quan sẽ được hiển thị trên màn hình. Nếu như mã vạch sản phẩm chưa đăng ký thì sẽ không hiện khi kiểm tra bằng phần mềm này.

Dòng thực phẩm chức năng Swisse

Kiểm tra bao bì

Nguồn ảnh:vitaminaustrailia.

Cũng giống với dòng thực phẩm chức năng Blackmores, với các sản phẩm của Swisse cũng được in các thông tin về sản phẩm ngay trên bao bì. Bao gồm: Tên sản phẩm, Vắn tắt mục đích sử dụng sản phẩm, Thương hiệu của nhà sản xuất, Dung tích, Hướng dẫn sử dụng, Thành phần, Hạn sử dụng, Bảo quản và Mã vạch.

Nguồn ảnh:vitaminaustrailia.

Ngoài ra, các thông tin của nhà sản xuất cũng phải được in to, rõ ràng, minh bạch trên sản phẩm. Không sử dụng hình thức dán đè lên.

So sánh với hàng kém chất lượng thì thường có nhãn mác rất xấu, chữ in nhìn không thật, xấu và nhòe. Bạn có thể phân biệt bằng cách để ý nhãn mác xem có bị viết sai chính tả hay không. Ví dụ, Việt Nam có thể bị viết thành Việt Man.

Nguồn ảnh:vitaminaustrailia.

Nguồn ảnh:vitaminaustrailia.

Ngoài ra, nếu là hàng kém chất lượng thì màu sắc in trên mác cũng rất dễ bị phai màu. Có thể dùng thử tay chà lên chữ in của sản phẩm xem có dễ bị trôi màu hay không.

Kiểm tra nắp hộp

Các loại thực phẩm chức năng đều được sản xuất theo tiểu chuẩn hiện đại và chặt chẽ. Chính vì thế, phần nắp của sản phẩm phải chắc chắn 100%. Vì nắp được máy dập vào với lực rất mạnh nên khi mở cũng cần dùng lực rất lớn. Nếu nắp sản phẩm chỉ cần dùng lực nhẹ là mở ra được thì sản phẩm đó không đảm bảo.

Nguồn ảnh:vitaminaustrailia.

Một vài mẹo đơn giản giúp bạn mua được hàng thực phẩm chức năng đảm bảo:

- Hàng được nhập khẩu chính ngạch sẽ có chứng từ, hóa đơn đầy đủ. Khi mua hàng bạn có thể yêu cầu xuất giấy tờ để kiểm tra.

- Với hàng thực phẩm chức năng xách tay, bạn nên yêu cầu xem hóa đơn mua hàng. Vì các cửa hàng sẽ giữ các hóa đơn mà họ thanh toán rất đầy đủ. Khi có hóa đơn bạn nên kiểm tra bằng các thông tin cụ thể sau: tên cửa hàng (người bán), số điện thoại, địa chỉ, ABN (số đăng ký kinh doanh ở bên Úc). Nên yêu cầu xem hóa đơn mua hàng gốc.

- Vì hàng chức năng sẽ quy định mỗi người chỉ mua được 6 sản phẩm. Với các loại như Swisse, Blackmores thậm chí mỗi người chỉ mua được 3 sản phẩm. Chính vì thế, khi mua bạn có thể chú ý nếu cửa hàng xếp hàng thùng các sản phẩm cùng loại thì bạn nên kiểm tra cẩn thận để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

- Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra được giá cả của các sản phẩm thực phẩm chức năng trên trang web của nước ngoài. Từ đó, bạn sẽ so sánh với giá của sản phẩm mà mình đã mua. Sau khi cộng các chi phí xách tay, thuế mà giá vẫn quá rẻ so với giá mà bạn đã kiểm tra trên các trang web nước ngoài thì bạn không nên mua. Bởi rất có thể đó là thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng.

- Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm app check mã sản phẩm để xác minh thông minh, nguồn gốc xuất xứ và độ tin cậy.