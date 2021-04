Không khí tại các khu vui chơi trong nhà cho trẻ trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội: Nơi đông đúc nhộn nhịp, nơi chẳng thấy bóng người

Hôm nay (30/4), người lao động, học sinh, sinh viên cả nước bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Nhiều gia đình tiếp tục rục rịch về quê, đi du lịch, những ai chọn nghỉ lễ ở Hà Nội cũng bắt đầu đi chơi, tận hưởng không khí ngày Tết Độc lập. Đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, đây cũng là dịp để bố mẹ có cơ hội thảnh thơi đưa các bé đi chơi, khám phá nhiều địa điểm thú vị. Một trong số đó là các khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ nhỏ.

Như các năm trước, dịp nghỉ lễ là thời điểm người dân đưa con đến các khu vui chơi rất đông đúc, nhộn nhịp. Thậm chí còn có cảnh phụ huynh chen chúc, xếp hàng để mua vé vào khu vui chơi cho con.

Các gia đình đưa con, cháu đi chơi tại các khu vui chơi, cửa hàng đồ chơi, nhà sách... trong trung tâm thương mại.

Tuy nhiên năm nay, theo ghi nhận của PV buổi sáng một số khu vui chơi cho trẻ không có cảnh chen chúc, xếp hàng mà ngược lại có phần vắng vẻ, thưa khách, thậm chí có điểm còn vắng đến nỗi không có bóng khách nào đứng ở khu vực cổng soát vé.



Khu đông vui nhất ghi nhận tương đối trẻ đang vui chơi và phụ huynh trông con nhưng không gian chơi vẫn thoải mái, rộng rãi, không phải chen lấn xô đẩy. Chị Lê Thị Lan Anh, quản lý cấp cao của khu vui chơi Tiniworld cho biết: "Thời điểm nghỉ lễ năm ngoái thì do dịch Covid-19, bên mình đóng cửa nên không so sánh được. Nhưng so với dịp lễ 30/4-1/5 các năm trước đó thì lượng khách giảm khoảng 50%. Lượng khách giảm có thể vừa vừa do xuất hiện đối thủ cạnh tranh vừa do dịch Covid-19. Để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh thì bên mình vẫn luôn chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và khuyến khích khách đeo khẩu trang".

Còn trong buổi chiều, không khí tại các khu vui chơi có vẻ nhộn nhịp hơn, đặc biệt khu vui chơi dành cho trẻ em tại nhà sách Tiến Thọ trên đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội thì đông nghịt người. Đông đảo phụ huynh dẫn con đến đây để vui chơi, mua đồ chơi, sách vở.

Những hình ảnh tại các khu vui chơi được PV ghi nhận trong ngày 30/4:

Buổi sáng

Khu vực sân trượt băng ở Royal City vắng hơn mọi ngày.

Khu vui chơi Baby Jump lác đác bóng khách nhí.

Lúc gần trưa có nhiều khách đến chơi hơn nhưng cũng không quá đông.

Phụ huynh ngồi đợi con chơi.

Khu vui chơi Tân Việt Wonderland có vẻ đông vui hơn.



Nhưng vẫn còn nhiều không gian trống.

Theo ghi nhận của PV, khu vui chơi Tiniworld là đông đúc nhất.

Bên trong có tương đối các bạn nhỏ và phụ huynh.

Nhưng nhìn chung không gian vẫn thoải mái, không có cảnh chen lấn, chờ đợi.

Người quản lý của khu vui chơi Tiniworld cho biết lượng khách đến vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay giảm khoảng 50% so với các năm trước (không tính năm 2020).

Cửa hàng Tân Việt Book Store cũng rất vắng.

Lác đác có vài phụ huynh dẫn con đi mua đồ chơi.

Thậm chí, khu vui chơi Kiz City không có bóng khách nào như thế này.

Khu bán vé và cổng soát vé chỉ có nhân viên đứng làm việc.

Buổi chiều

Khu vui chơi Big Fun ở Vincom Phạm Ngọc Thạch có lượng khách vừa phải.

Trẻ nhỏ vui chơi còn phụ huynh có không gian uống cafe.

Không khí không quá đông đúc.

Lũ trẻ thảnh thơi chơi đồ chơi.

Khu vui chơi dành cho trẻ em tại nhà sách Tiến Thọ trên đường Láng thì không khí lại cực kỳ nhộn nhịp.

Rất đông gia đình đưa con tới đây.