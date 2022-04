Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc CHUYỂN RÉT, tháng 4 chưa bao giờ lạnh đến thế!

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/4, không khí lạnh đang được tăng cường mạnh hơn.

Dự báo ngày hôm nay (18/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tiếp đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, trời chuyển lạnh từ khoảng ngày 17/4, riêng ngày 18/4 có khả năng chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ.

Ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Cũng do ảnh hưởng của KKL kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo, mưa sẽ tiếp tục ở miền Bắc đến hết hôm nay 18/04.

Trong đó, Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (17/4) đến ngày 18/4, có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ.

Trước đó, Trung tâm khí tượng cũng đưa ra nhận định, trong nửa đầu tháng 04, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,50C so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2,0-3,00C, có nơi thấp hơn.

Sang nửa sau tháng 04, có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta.

Tuy nhiên, không giống như các đợt không khí lạnh dịp chính đông, các đợt không khí lạnh cuối mùa thường chỉ gây giảm chút ít về nhiệt độ, trời rét nhẹ về đêm và sáng, sau đó, nhiệt độ lại tăng nhanh trở lại.

https://afamily.vn/khong-khi-lanh-tang-cuong-manh-hon-mien-bac-chuyen-ret-thang-4-chua-bao-gio-lanh-den-the-20220418013417347.chn