Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển rét 18 - 20 độ

Chiều nay (15/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo: Đêm nay (15/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm nay và sáng mai (16/10) có mưa, mưa rào rải rác. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông nên từ đêm nay (15/10) đến ngày 18/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến sáng ngày mai (16/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, riêng ngày 18/10 trời rét.

Ngoài ra, Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên từ đêm nay (15/10) đến ngày 18/10 ở khu vực Trung Bộ xảy ra mưa to đến rất to:

- Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt;

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa từ 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt;

- Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.