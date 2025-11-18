Không kêu gọi từ bên ngoài, một Quỹ gây ấn tượng khi chi 16.000 tỷ đồng vì cộng đồng suốt 20 năm qua

Ngày 15/11, Vòng Chung khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025, với chủ đề "Kiên trì phụng sự" đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được lựa chọn từ hơn 160 dự án vòng Sơ khảo.

Các bài thuyết trình trước Ban Giám khảo đã mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần kiên định, bền bỉ cùng ý chí phụng sự cộng đồng. Một trong số các dự án gây được ấn tượng mạnh mẽ là Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người của Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho biết: “Quỹ triển khai ở nhiều lĩnh vực, các chương trình cũng rất đa dạng. Mỗi một chương trình chúng tôi đều dành rất nhiều tâm huyết và nguồn lực để thực hiện. Chính vì, rất khó để nói chương trình nào ấn tượng hay được ưu tiên hơn cả.”

Được Vingroup sáng lập và tài trợ từ năm 2006, Quỹ Thiện Tâm đã có mặt ở tất cả các xã khó khăn ở 34/34 tỉnh thành trong cả nước. Hàng triệu người đã và đang được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình của Quỹ. Theo ông Lý Minh Tuấn, trong suốt những năm qua, Quỹ đã dành 16.000 tỷ đồng để chia sẻ với cộng đồng.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm trình bày về dự án tại vòng Chung khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025

Điều đặc biệt là nguồn tài chính của Quỹ là do lãnh đạo, nhân viên của Vingroup cũng như các công ty trực thuộc đóng góp và cùng tham gia. “Cho đến nay, chúng tôi chưa kêu gọi sự hỗ trợ nguồn lực từ bên ngoài. Lý do là bởi chúng tôi vẫn có đủ khả năng để chia sẻ với đồng bào”, ông Lý Minh Tuấn cho hay.

Ngoài việc tự chủ về tài chính, Quỹ còn có nguồn nhân lực đặc biệt. Khi triển khai những chương trình lớn, Quỹ có thể huy động sức mạnh tập thể của cả tập đoàn Vingroup.

Vẫn cần sự chung tay để xây dựng một thế hệ tốt đẹp

Tuy chưa có ý định kêu gọi đóng góp tài chính, nhưng ông Tuấn lại bày tỏ mong muốn cộng đồng và đặc biệt là những tổ chức làm từ thiện có thể chung tay cùng chia sẻ cách làm, kinh nghiệm để có thể là làm tốt hơn.

Ông Lý Minh Tuấn cho biết: “Tham gia buổi Chung khảo của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 - Human Act Prize 2025, bản thân tôi có cơ hội gặp các tổ chức quen biết. Một số dự án, tổ chức, cá nhân đang tham gia giải thưởng năm nay đã đồng hành với Quỹ Thiện Tâm từ trước đó.

Tôi đã đọc về 27 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn vào Vòng Chung khảo Human Act Prize 2025. Tất cả đều là những dự án rất có ý nghĩa với cộng đồng. Từ góc độ của mình, Quỹ Thiện Tâm rất mong muốn sẽ có cơ hội được hợp tác với các tổ chức, dự án.

Qua đây, chúng tôi hy vọng rằng tinh thần mà Quỹ đang theo đuổi sẽ tiếp tục được lan tỏa. Chúng tôi đã và đang làm, nhưng nếu có sự chung tay của cả cộng đồng cũng như các tổ chức khác thì sẽ nhiều người được hỗ trợ hơn, các vấn đề trong xã hội cũng được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn .”

Thực tế, ngoài việc chủ động trực tiếp hỗ trợ cho cộng đồng, Quỹ Thiện Tâm vẫn tích cực hỗ trợ cho khoảng 60 tổ chức thiện nguyện xã hội trong cả nước.

Tại Vòng Chung khảo Human Act Prize 2025, thông điệp mà Quỹ Thiện Tâm muốn gửi gắm là thiện nguyện không phải câu chuyện nhất thời. Đó là một hành trình bền bỉ phụng sự để giúp cộng đồng có cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hành trình này cần có sự chung tay của nhiều người, bởi việc hỗ trợ đơn lẻ thì chỉ có thể giúp được một số lượng nhất định, nhưng nếu cả một cộng đồng cùng kiên trì phụng sự thì sẽ tạo dựng được cả một thế hệ tốt đẹp.