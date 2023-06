Không học qua trường lớp nào, chàng trai tài hoa vẫn trở thành họa sĩ manga huyền thoại Nhật Bản

Với nhiều người thuộc thế hệ 8X 9X, nhắc đến Vua trò chơi (Yu-Gi-Oh) thì gần như ai cũng biết bởi đây là bộ truyện tranh nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ. Bên cạnh Doraemon, Thám tử lừng danh Conan, 7 viên ngọc rồng (Dragon Ball)... thì Yu-Gi-Oh cũng là bộ manga được yêu thích vô cùng. Một loạt game và nhiều sản phẩm khác liên quan đến Yu-Gi-Oh cũng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Đến tận bây giờ các nhân vật của bộ manga này vẫn được ưa chuộng.

Năm 2007, Yu-Gi-Oh! R - một ngoại truyện phụ của Vua trò chơi ra đời khiến fan hâm mộ phát sốt. Tác giả bộ truyện này là một hoạ sĩ bình dân, không hề đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nào nhưng vẫn sáng tác ra loạt truyện được "tín đồ manga" khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Đó là hoạ sĩ Akira Ito.

Chân dung Akira Ito - tác giả bộ manga đình đám Yu-Gi-Oh! R

Akira cũng từng là đứa trẻ "nghiện" truyện tranh như bao người khác. Tuy nhiên lúc nhỏ hoàn cảnh gia đình nghèo nên ông không đủ tiền mua manga đọc. Ông xem hoạt hình nhiều hơn, say sưa hàng giờ trong thế giới manga. Lớn lên một chút, ông bắt đầu vẽ nguệch ngoạc hình họa manga ra giấy. Cứ thế cho đến 25 tuổi thì Akira chính thức trở thành hoạ sĩ manga. So với các mangaka khác thì độ tuổi 25 là quá già để khởi đầu, nhưng với Akira thì đó là một bước ngoặt kì diệu.

Ban đầu Akira Ito là trợ lý cho họa sĩ Kazuki Takahashi - cha đẻ bộ manga gốc lừng danh Vua trò chơi. Tháng 6/2004 đến tháng 2/2008, loạt ngoại truyện Yu-Gi-Oh! R do Itou vẽ chính dưới sự giám sát và hướng dẫn của Takahashi đã được đăng tải trên tạp chí truyện tranh V Jump. Loạt truyện nhanh chóng thành công vang dội và được xuất bản thành cuốn riêng (Tankobon).

Sau đó, Akira tham gia vẽ cho bộ truyện Cardfight!! Vanguard nói về chủ đề chiến đấu bằng những thẻ bài và được đăng trên tạp chí truyện tranh Kero-kero Ace số tháng 1/2011. Bộ truyện này cũng được chuyển thể thành card game và Akira là họa sĩ chính đảm nhận phần vẽ minh họa cho game này. Các sản phẩm do ông sáng tạo đều được yêu thích trên khắp thế giới, với lượng fan đông đảo chủ yếu ở châu Á và Bắc Mỹ.

Rất nhiều fan manga ao ước được gặp gỡ Akira Ito dù chỉ 1 lần. Ông khá kín tiếng đời tư nhưng là một người rất dễ gần, nhẹ nhàng và thân thiện. Tuy nhiên, cộng đồng mê manga rất bất ngờ khi Akira Ito xuất hiện ở Việt Nam ngày 22/6 vừa qua, trong sự kiện giao lưu ký tặng độc giả và ra mắt tác phẩm mới "Dragon on Hat" tổ chức tại nhà sách FAHASA Hà Nội.

Hoạ sĩ Akira Ito góp mặt vô cùng giản dị, tham dự "Tuần lễ Manga 2023" theo lời mời của nhà xuất bản FAHASA, công ty Wedge Holdings Nhật Bản và công ty Showa Brain Navi Vietnam. Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong khuôn khổ "Tuần lễ Manga 2023" diễn ra từ ngày 19/06-26/06 nhằm đáp ứng mong mỏi lâu nay của những bạn nhỏ đam mê truyện tranh Nhật Bản. Buổi giao lưu ký tặng là một trong những hoạt động văn hóa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Akira Ito giản dị vẽ tặng trong buổi giao lưu ở Hà Nội.

Tại sự kiện, tác giả, họa sỹ Akira Ito đã có buổi trò chuyện thân mật, trả lời phỏng vấn, ký tặng và chụp ảnh với độc giả. Ngoài ra ông cũng công bố tác phẩm mới "Dragon On Hat", một dự án do ông và công ty Wedge Holdings Nhật Bản, một công ty có lịch sử lâu đời trong ngành kinh doanh nội dung tại Nhật Bản đồng phát triển. Tác phẩm được dựng theo phong cách giả tưởng (dark fantasy), lấy bối cảnh và cảm hứng từ lịch sử, đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, diễn biến, nội dung của tác phẩm sẽ do tác giả cùng chính các bạn độc giả Việt Nam cùng nhau chung tay xây dựng, tạo hiệu ứng đặc biệt trong cộng đồng fan.

Rất đông bạn trẻ đến trò chuyện và may mắn nhận quà, được xem hoạ sĩ Akira Ito trực tiếp vẽ.

Akira cho biết ông rất xúc động và ngạc nhiên khi sự kiện không quảng bá rầm rộ nhưng lại đông bạn trẻ đến tham dự như thế. Có những bạn trẻ vượt đường xa hàng trăm cây số để được gặp Akira trong vài tiếng đồng hồ, chờ đợi suốt 2 ngày để được nhận những món quà quý giá có chữ ký đặc biệt của ông. Tác giả huyền thoại người Nhật rất trân trọng tình cảm của giới trẻ Việt và ông hi vọng tác phẩm "Dragon On Hat" sẽ mang văn hoá Việt đến với nhiều người hâm mộ manga hơn.