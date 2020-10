Không hổ danh “phù thủy thảm đỏ”, đầm Công Trí khiến cuộc chiến đụng hàng Nội - Ngoại thật khó phân định

So với một Mâu Thủy kiêu sa lộng lẫy từ thần thái đến việc khéo léo chọn trang sức tô điểm thì minh tinh của "The Hunger Games" Meta Golding có phần lép vế đôi ba phần. Meta Golding nhìn hơi "nhạt nhòa so với thiết kế đầm đỏ thách thức thảm đỏ khi chỉ búi tóc cao kết hợp trang sức nhẹ nhàng.