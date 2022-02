Không còn cảnh nghìn người chen chúc, người Hà Nội thong thả đến chùa Phúc Khánh cầu bình an trong ngày Rằm tháng Giêng

Do tình hình dịch COVID-19, năm nay là năm thứ 2 chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an trực tuyến. Ghi nhận tối 15/2 (tức Rằm tháng Giêng) tuy không còn cảnh người dân tràn xuống lòng đường để cầu an, chùa Phúc Khánh vẫn có đông người dân tìm về.