Không còn bơ phờ vì thức đêm chăm con sơ sinh, tuân thủ các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các mẹ nuôi con nhàn tênh

Trở thành cha mẹ là khoảng thời gian rất đặc biệt. Chúng ta cần học cách hiểu được nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của trẻ. Đó là món quà vô giá mà chúng ta trải nghiệm đc trong cuộc sống làm cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ gặp rất nhiều những thử thách, khó khăn khi chăm sóc trẻ vào ban đêm, đặc biệt là trong khi bạn đang rất mệt mỏi nhưng trẻ thì thường xuyên tỉnh dậy và đòi bú đêm. Trẻ sơ sinh và trong vài tuần/ tháng đầu tiên sẽ đòi ăn thường xuyên do kích thước dạ dày nhỏ. Do đó rất bình thường và cần thiết khi mẹ cho trẻ ăn vài lần vào ban đêm.



Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi thường xuyên phải thức giấc giữa đêm nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc khi đêm buông xuống và có một thiên thần nhỏ đang ngủ say rất bình yên. Sau khi được sinh ra, trẻ nhỏ rất cần cảm thấy an toàn và thoải mái do đó trẻ luôn muốn được ở gần cha mẹ cả ban ngày lẫn ban đêm.

Tổ chức Unicef tại Anh Quốc hướng dẫn các mẹ một số bí quyết chăm sóc trẻ sơ sinh vào ban đêm cho các mẹ mới sinh như sau:

1. Tạo điều kiện để mẹ được nghỉ ngơi

Nên cho trẻ ngủ riêng trong nôi nhưng đặt sát giường bố mẹ (Ảnh minh họa).

Điều quan trọng là bạn và gia đình tạo ra một môi trường hợp lý để hỗ trợ bạn nhiều nhất trong việc chăm sóc trẻ. Dùng đèn ngủ để giữ căn phòng tối và có chút ánh sáng nhẹ đủ để bạn dậy, cho bé ăn, chăm sóc bé mà không cần bật đèn sáng làm đánh thức mọi người dậy. Giữ cho em bé ngủ ngay cạnh bạn. Nơi lý tưởng nhất để trẻ ngủ là trên một chiêc nôi được gắn trực tiếp với giường của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn nghe thấy tiếng ọ ọe của trẻ và đáp ứng nhu cầu của trẻ trước khi trẻ khóc và khó chịu. Bạn sẽ dễ dàng tiếp xúc với trẻ nếu trẻ nằm ngay gần bạn. Tránh làm trẻ bị kích thích nhiều. Ngay khi trẻ bắt đầu bị thức giấc, hãy cho trẻ ăn để trẻ không bị khó chịu và giận dữ. Nói chuyện với trẻ khe khẽ, nhẹ nhàng và tránh thay quần áo hay tã cho trẻ nếu không cần thiết.

Tín hiệu cho thấy trẻ đói bụng: mút ngón tay, bồn chồn, khóc không ngủ được, ê a kêu ca với mẹ.

2. Lựa chọn tư thế cho con bú thuận lợi

Rất nhiều phụ nữ lựa chọn cho con bú cùng giường khi họ đang nằm. Hãy hỏi y tá, hộ lý chăm sóc bạn trong bệnh viện hay những người có kinh nghiệm làm mẹ để lựa chọn cách thức và tư thế an toàn và thoải mái cho cả mẹ và trẻ.

Những việc chồng nên làm để hỗ trợ vợ:

- Đảm bảo vợ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

- Khi vợ cần thứ gì, bạn hãy lấy giúp cô ấy để cô ấy không phải với tới.

- Mang đến cho vợ thức ăn nhẹ, nước uống. Đảm bảo rằng luôn luôn có ly nước ấm ngay cạnh tầm tay của vợ. Khi cho con bú, người mẹ thường rất khát nước.

- Hãy hỗ trợ vợ của bạn hết sức có thể. Cho con bú sữa mẹ là khởi đầu quan trọng nhất cho sức khỏe của trẻ và mẹ.

3. Nhẹ nhàng khi cho trẻ bú bình

Khi cho trẻ bú bình vào ban đêm cần thực hiện nhẹ nhàng và tránh làm ồn ào ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của phòng.

Không bao giờ được ép trẻ bú bình nhiều hơn nhu cầu của bé để mong trẻ có thể ngủ được giấc dài hơn, vì điều đó có thể làm trẻ khó chịu, khóc to, và nguy cơ béo phì trong tương lai. Tuân thủ đúng hướng dẫn pha sữa của nhà sản xuất, không được pha thêm yến mạch hay bất cứ thứ gì khác vào sữa của trẻ. Điều đó sẽ nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ.

4. Thực hiện "da tiếp da" để vỗ về trẻ khi quấy khóc

Da tiếp da giúp xoa dịu bé dễ dàng khi quấy khóc (Ảnh minh họa).

Đôi khi trẻ có thể khó chịu, quấy khóc vào ban đêm mặc dù đã được cho bú no. Hãy ôm trẻ và thực hiện "da tiếp da" và có thể nhẹ nhàng vỗ về, bế và đu đưa trẻ để giúp trẻ cảm thấy thoải mái. Bạn và chồng đều có thể "da tiếp da" với trẻ. Nếu bạn cho con bú sữa mẹ thì bạn vẫn có thế cho trẻ bú tiếp cho dù trẻ mới được ăn xong.

Nếu bạn có những đêm mệt mỏi để chăm sóc trẻ vì trẻ khó chịu thì hãy tranh thủ ngủ và nghỉ ngơi vào ban ngày

Nếu trẻ khóc to và kéo dài, có thể trẻ bị ốm. Hãy đưa trẻ đi khám và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

5. Hướng dẫn đặt trẻ nằm ngủ

Để đảm bảo an toàn cho trẻ và giảm thiểu đột tử trẻ sơ sinh, hãy luôn đảm bảo:

- Đặt trẻ nằm xuống bằng lưng, không đặt nằm ngủ nghiêng hay sấp.

- Đặt cũi của trẻ ở ngay cạnh giường của cha/ mẹ ít nhất 6 tháng đầu sau sinh.

- Đệm nằm của trẻ cần chắc chắn, phẳng, không chọn loại mềm, túi đậu ngủ và võng.

- Mặc quần áo cho trẻ vừa phải, không mặc quá nhiều và không đắp chăn nhiều.

- Không được để chăn, gối che đầu trẻ.

- Nhiệt độ phòng để thích hợp, không được quá nóng.

- Phòng ngủ của trẻ phải là khu vực không có khói thuốc lá.

6. Hướng dẫn cho trẻ ngủ chung giường với mẹ

- Không được đặt trẻ nằm gần chăn, gối.

- Chắc chắn khu vực trẻ nằm không thể lăn xuống đất hoặc bị mắc kẹt giữa nệm và tường

- Đảm bảo quần áo không che trùm lên mặt hoặc đầu trẻ.

- Không được trẻ nằm một mình trên giường, ngay cả khi trẻ sơ sinh cũng có thể lật hoặc vặn vẹo và bị mắc kẹt trong những tư thế nguy hiểm cho trẻ.

Một số cha mẹ lựa chọn ngủ cùng trẻ và đôi khi ngủ quên khi cho trẻ bú. Một số điều quan trọng, cha mẹ cần lưu ý:

- Không nên ngủ chung giường vào những tháng đầu tiên của trẻ sơ sinh nếu trẻ sinh non hoặc sinh thiếu tháng.

- Không nên ngủ chung giường khi bạn sử dụng các chất có cồn hoặc chất kích thích, hoặc các thuốc gây buồn ngủ.

- Không ngủ cùng trẻ nếu bạn hút thuốc lá.

- Không nằm ngủ cùng em bé nếu vị trí của bạn dễ ngủ gật trên ghế bành hoặc sofa.

UNICEF là tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc gia, Unicef UK baby friendly iniative là một nhánh làm việc với các bệnh viện các tổ chức chăm sóc sức khỏe công cộng, trường đại học nhằm đưa ra các hướng dẫn, đào tạo giúp họ bảo vệ, phát triển và hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ và đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó giữ mẹ và trẻ và những thành viên trong gia đình.