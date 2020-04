Không có nơi tiêu thụ, người nông dân khóc ròng, cắt hoa vứt đầy đường

Ghi nhận của PV tại phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) trong những ngày gần đây, nhiều cánh đồng hoa vào vụ, nở rộ như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa loa kèn... tuy nhiên, thay vì thu hoạch mang đi bán, người dân lại cắt mang về để trong kho chờ đợi cơ hội bán, một số lượng lớn vứt bỏ ngay tại đường ven, nhiều nhất là hoa cúc vàng để trồng lượt mới do chợ đầu mối đóng cửa, không có nơi tiêu thụ.

Một người dân trồng hoa xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) cho biết hoa vứt đầy đường là do không bán được nên cắt bỏ đi luôn để trồng mẻ mới.

"Hoa ngoài đường kia là do dân người ta ở đây vứt, số lượng nở nhiều quá, các chợ thì đóng hết không biết tiêu thụ vào đâu, chỉ bán online được ít, để độ khoảng thời gian là héo nên người ta bỏ đi luôn trồng mẻ mới.

Như nhà tôi phải cắt hoa luôn vì nở rộ rồi, hoa cắt xong sẽ đem về kho để khoảng 15 ngày, nếu không bán được thì đem đi vứt nốt để trồng lứa mới, hy vọng có thể bù lỗ", người này nói.

Chia sẻ về giá thị trường, người này cho biết giá hoa cúc vàng rẻ nhất mà không ai hỏi, đặc biệt là khi phát hiện ca bệnh nhân nhiễm số 243 là người có lịch trình qua các chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng Bá..., hoa cúc vàng, trắng bán 50-60 nghìn đồng/1 bó từ 50 đến 100 bông mà không ai mua, hoa hồng "rẻ như cho", giá 20-30 nghìn đồng/1 mớ khoảng 30 bông. Lỗ nặng nhất là những nhà nào trồng ly, loài cây nhập với giá cao.

"Trung bình lỗ khoảng 30-50 triệu đồng cho 1 mẫu trồng hoa cúc hoặc hoa hồng, nhà tôi 2 mẫu lỗ gần trăm triệu đồng cho đến bây giờ, nếu dịch kéo dài con số còn gấp đôi gấp ba vì còn những sào đang chuẩn bị nở", người này chia sẻ.

Chị L.H. (Tây Tựu, Hà Nội) cắt hoa trên cánh đồng chia sẻ: "Hoa đến vụ thì phải thu hoạch chứ biết làm sao, hoa cúc sẽ cắt cất kho, hoa ly mấy bữa nữa nở cũng phải thu hoạch và tìm cách bán bù lỗ thôi để còn trồng lứa mới.

Hàng xuất sang chợ đầu mối, chợ Quảng An, Hà Đông... nhưng chợ đều đóng cửa phòng dịch hết rồi. Mong rằng sớm hết "thời gian cách ly xã hội", các chợ mở cửa trở lại mới có thể buôn bán được".

Chị N.T.H. (Tây Tựu, Hà Nội) cho biết, lỗ nhất là đất trồng ly, loài trồng quanh năm chỉ nghỉ có 2 tháng.

"Hoa ly là loài mang nhiều thu nhập nhất cho người dân ở đây. Thời gian này là cắt luôn rồi, giá đắt, bán lỗ nhưng vẫn phải bỏ đi. Những nhà nào có nền kinh tế vững còn trụ được chứ những hộ đi cắm sổ đỏ, vay nặng thì giờ không biết làm thế nào để trả nợ", chị H. chia sẻ.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) nổi tiếng là một làng hoa lớn ở Hà Nội, lân cận có xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) gồm nhiều hộ trồng hoa với diện tích trồng lớn, chuyên cung cấp hoa cho khu vực nội thành và các vùng phụ cận.

Do là nguồn thu nhập chính, vì vậy việc các chợ đầu mối, chợ hoa đóng cửa do COVID-19 khiến cuộc sống người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không thể tiêu thụ mặc dù hoa đến mùa thu hoạch.

Một số người trồng hoa còn đem đốt ngay tại cánh đồng.

Hoa ly, loài hoa có mức đầu tư cao cũng đành phải chặt, bỏ đi.

Mặc dù không có chỗ bán, người dân vẫn phải thu hoạch do hoa đã nở rộ.

Mặc dù không tiêu thụ hoa nhưng những người dân ở đây vẫn phải ra cánh đồng chăm sóc hàng ngày.

Vườn ly sắp nở vẫn chưa biết "số phận" sẽ đi về đâu.

Nhiều sào đất người nông dân cắt lấy gốc để trồng mẻ mới.

Vườn hồng sớm nở chờ người mua với giá "rẻ như cho".

Nhiều nụ hồng sắp nở trong khi thời gian "cách ly toàn xã hội" vẫn còn kéo dài thêm 1 tuần nữa.

Cánh đồng cúc trắng nở rộ, chờ thu hoạch.

Người cắt tỉa, bó gọn, một số bán cho người quen, bán online, còn lại để cất kho.

Không có nơi tiêu thụ, người dân đành phải mang ra trước cửa để chào mời người qua lại.