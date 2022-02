Không chỉ Sa Pa, Fansipan "thất thủ", cột cờ Lũng Cú Hà Giang cũng chung cảnh "chân không chạm đất" do du khách đổ về quá đông

Sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng vì đại dịch, những ngày đầu xuân Nhâm Dần, người dân đổ về các khu du lịch tăng đột biến. Vẫn trong không khí của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, người dân ùn ùn trẩy hội đầu xuân, điểm đến Tây Bắc luôn là lựa chọn của nhiều du khách.

Sáng 4/2, theo thông tin cập nhật, các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc luôn trong tình trạng "chật ních" thì Sa Pa, Hà Giang của vùng Tây Bắc cũng ùn ứ không kém.

Trong mùng 3 Tết, nhiều cơ sở lưu trú du lịch của tỉnh đã hoạt động hết công suất. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn, homestay đã không còn phòng trống. Theo thông tin cập nhật, phần lớn các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đồng Văn, Mèo Vạc đều chật cứng người.

Cho nên, nếu có ý định đi du xuân Hà Giang trong những ngày tới cần cân nhắc và sắp xếp kế hoạch hợp lý hơn. Dự báo nền nhiệt phổ biến tại Hà Giang trong những ngày tới vẫn ở mức thấp, trung bình từ 10 - 12 độ C, về đêm nhiệt độ giảm sâu và buốt. Khu vực Cao nguyên đá, nhiệt độ trung bình từ 7 - 9 độ C, nhiệt độ hạ thấp nhất khoảng 3 - 6 độ C, có sương mù nhiều nơi.

Với tình hình thời tiết như vậy, người dân đi du lịch tại Hà Giang cần chủ động mang theo quần áo ấm. Những du khách từ miền Nam chưa quen với nền nhiệt thấp cần mang thêm miếng giữ nhiệt để tránh bị lạnh.

Ngoài ra, du khách tự chạy xe riêng, đi phượt bằng xe máy cần chú ý đi chậm tại các cung đường lên Hà Giang. Đặc biệt là quãng đường từ TP Hà Giang lên Cao nguyên đá, rất dễ trơn trượt và sương mù che lấp, hạn chế tầm nhìn.

Không chỉ vậy, lượng khách đổ về các điểm du lịch nhiều, ngoài việc ùn tắc các tuyến đường, ảnh hưởng của nền nhiệt thấp, người dân chú ý đặt trước phòng nghỉ, khách sạn hãy đi. Điều này giúp tránh tình trạng du khách đến TT Đồng Văn, Mèo Vạc lại "bơ vơ" không tìm được nơi lưu trú. Thậm chí, phải thuê tại các phòng dịch vụ chất lượng thấp không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Đồng thời, người dân chú ý cần xác minh rõ khi đặt tour du lịch và các hình thức chuyển nhượng chương trình du lịch, tránh tình trạng nhiều cá nhân, kẻ gian lợi dụng nhu cầu du lịch để lừa đảo.

https://afamily.vn/khong-chi-sa-pa-fansipan-that-thu-cot-co-lung-cu-ha-giang-cung-chung-canh-chan-khong-cham-dat-do-du-khach-do-ve-qua-dong-20220204192856986.chn