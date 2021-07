Không chỉ mỗi bức tượng Elsa ở Sapa bị cho là “đột biến”, tại Việt Nam còn hàng loạt bức tượng "lỗi phần nhìn” từng khiến nhiều người ngao ngán!

Elsa "đột biến" không phải là công trình "khó hiểu" duy nhất xuất hiện ở các khu du lịch nổi tiếng khiến dư luận xôn xao. Trước đó, tượng Nữ thần tự do "phiên bản lỗi" hồi tháng 4 ở SaPa, tượng 12 con giáp phản cảm, tháp Eiffel giữa đồng không mông quạnh cũng gây ồn ào không kém.

Tượng Elsa ở SaPa (phải) gây tranh cãi mới đây

"Tượng nữ thần tự do" phiên bản remake khó hiểu

Tượng Nữ thần Tự do - một trong những "kỳ quan" lừng danh do Pháp trao tặng cho Hoa Kỳ, bức tượng được xem là biểu tượng sự tự do của nhiều người Mỹ cuối thế kỷ 19 và nhiều ý nghĩa đặc biệt xoay quanh.

Nữ thần tự do sau đó đã "đi" khắp châu Á với nhiều phiên bản, nhưng có lẽ gây chú ý nhất là phiên bản ở SaPa (Lào Cai). Bức tượng được dân mạng lan truyền trên các hội nhóm, chính quyền địa phương sau đó đã đình chỉ hoạt động đơn vị cho thi công bức tượng này.

Tượng Nữ thần tự do ở Mỹ (bên trái) và ở Việt Nam (bên phải)

Tháp Eiffel phiên bản "đồng không mông quạnh"

Trái ngược biểu tượng "kinh đô ánh sáng" của Paris, tháp Eiffel phiên bản "cover" ở Thanh Hoá đã gây chú ý khi mới vừa xây xong.

Tháp Eiffel remake (phải) đồng không mông quạnh

Tượng 4 tổng thống Mỹ "phiên bản" có 1 không 2 ở châu Á

Tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore (Mỹ) đã tạc 4 vị Tổng thống vào vách đá (gồm: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln). Đây là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thế giới không kém những kỳ quan ở Mỹ.

Phiên bản của tác phẩm này cũng được remake tại SaPa một một cách khó hiểu.

Phiên bản 4 vị Tổng thống Mỹ (phải) ở SaPa gây tranh cãi

Kỳ quan thế giới phiên bản miền Tây

Mặc dù có phần chỉn chu và sặc sỡ hơn tượng gốc nhưng tác phẩm nhân sư Giza phiên bản cover vẫn gây tranh cãi.

Tượng Nhân sư Giza (Ai Cập) là bức tượng lớn và lâu đời nhất thế giới, nổi danh là 1 trong 7 kỳ quan lừng danh do người Ai Cập cổ đại xây dựng trước công nguyên.

Tượng Nhân sư Giza (bằng đá và bằng xi măng) ở miền Tây gây tranh cãi

Việc "cover" các kỳ quan thế giới thành những pho tượng phục vụ nhu cầu du lịch nhiều năm nay đã trở nên quen thuộc với khách du lịch.

Tại một số thành phố du lịch nổi bật như SaPa, Đà Lạt,... khách du lịch thường xuyên bắt gặp hình ảnh của tháp Eiffel, tượng nhân sư Giza, tháp nghiêng, các vị lãnh tụ thế giới... được làm lại.

Rất nhiều người thích chụp ảnh ở các điểm "tượng remake" này nhưng cũng không ít người đưa ra ý kiến trái chiều, họ cho rằng điều này làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên đồng thời không giữ được nét đẹp truyền thống của một địa phương.

"Mình thấy việc remake tượng là một việc hết sức trào lưu của các điểm du lịch, mình ủng hộ việc làm những biểu tượng tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, văn hoá của địa phương, của người Việt thay vì đi làm lại những kỳ quan thế giới, giá trị nhân văn bao giờ cũng ấn tượng hơn giá trị nhất thời", bạn Bảo Trân (24 tuổi, TP.HCM) nói.