Không chỉ hotgirl "Trứng rán cần mỡ", Á hậu biển đến nữ chính chuyển giới của "Người ấy là ai?" cũng gia nhập đường đua The Face Online

Một trong những thí sinh nổi bật xuất hiện tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Vũ Hà An - nữ chính đã “nhẵn mặt" với khán giả qua chương trình "Người Ấy Là Ai". Trước đó, Hà An cũng được nhiều người biết đến khi tham gia casting "Vietnam's Next Top Model mùa 9". Sự xuất hiện của Hà An trong chương trình hứa hẹn sẽ thu hút được đông đảo lượt bình chọn từ khán giả hâm mộ.